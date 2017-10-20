KİT ve kamu bankalarından 11.6 milyarlık gelir bekleniyor

20 Ekim 2017

Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) ve kamu bankalarından, gelecek yıl 11,6 milyar lira, 2019 yılında 9,1 milyar lira ve 2020 yılında 10,3 milyar lira gelir bekleniyor.

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı'ndan derlenen bilgilere göre, Hazine portföyü ve iştirak gelirlerinin 10,6 milyar lira olması hedefleniyor.

Hazine portföyü ve iştirak gelirlerinin alt kalemlerine bakıldığında, 2018'de KİT'lerden elde edilecek gelirlerin 2,5 milyar lirayı, kamu bankalarından elde edilen temettü gelirlerinin 8 milyar lirayı, 2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Gelirlerinin ise 75,9 milyon lirayı bulacağı öngörülüyor.

2018 bütçesinde KİT ve İktisadi Devlet Teşekkülünden (İDT) sağlanan gelirlerin de 995 milyon 831 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

En fazla katkıyı Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü yapacak

KİT ve İDT'ler arasında bütçeye en fazla katkı sağlayacak kuruluş ise Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü olacak. Genel Müdürlüğün önümüzdeki yıl bütçeye katkısının 108 milyon 933 bin lira olması bekleniyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden 2018 yılında 554 milyon lira, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından 250 milyon 767 bin lira, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 82 milyon 29 bin lira gelir elde edilecek.

2019 yılında da Hazine portföyü ve iştirak gelirlerinin 7,8 milyar lira, KİT ve İDT'lerden sağlanacak gelirlerin de 1,2 milyar lira olmak üzere toplam bütçe gelirinin 9,1 milyar lirayı bulacağı tahmin ediliyor.

2020 yılında ise KİT ve kamu bankaları gelirlerinin 10 milyar 284 milyon 872 bin lira olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA