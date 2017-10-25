'KOBİ'lerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara' projesinde ikinci durak

25 Ekim 2017

Türkiye’de kobilerin finansa erişimini kolaylaştırmak isteyen ve finansal sisteminin gelişmesi yönünde önemli bir misyon yüklenen Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) ikinci paneli gerçekleştirildi.

FKB, KOBİ’lerin en önemli sorunları arasında yer alan öz kaynak yetersizliği ve krediye erişim konularında farkındalık yaratarak, rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, büyüme ve dış pazarlara erişiminin sağlanmasına destek olunması ve finansmana daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Gaziantep’te "Ticaret Finansmanı ile Güçlü Bir Ekonomiye" panelini gerçekleştirdi.



Finansal Kurumlar Birliği, Türkiye ekonomisinin dinamosu konumunda olan KOBİ’lerin bankacılık dışı finans sektörünü daha yakından tanımaları, rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması yoluyla uluslararası alanda daha etkin bir rol üstlenmeleri amacıyla yapmış oldukları çalışmaları aktardı.



KOBİ’lerin üretim, pazarlama, ihracat sorunlarına ve faktoring’in kanun önündeki taleplerine odaklanılan panelde, ticarete erişim modelleri anlatıldı.



Panelde söz alan Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Çağatay Baydar:



"Faktoring olarak bankacılık sektöründen sonra Kobi’lere finansman sağlayan en önemli sektör olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Kobilerin ticaretine garanti verip onlara yardımcı oluyoruz. Faktoring olarak 500 bin Kobi’ye ulaşarak onların finansmana erişmesi adına çalışmalar yapıyoruz ancak kanun anlamında diğer bankacılık dışı finans kurumlarına sağlanan desteği yeterince alamıyoruz. Finansman ve Leasing’e sunulan kanun ayrıcalıkları ticareti finanse etmemize rağmen bize sunulmuyor. Kanun önünde eşit olabilirsek ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağımızı düşünüyorum.



Biz faktöring sektörü olarak ülkemizin ihracattaki öz kaynağının yok olmasının önüne geçip ekonominin büyümesine destek oluyoruz. Örneğin dünyanın en iyi Faktoring şirketleri Türkiye’den çıkıyor. EximBank ile birlikte reeskont kredileri kullandırarak ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Yine kanun önündeki eşitsizliğe bir örnek vermek gerekirse MASAK’ın yönetmeliği gereği adreslere ulaşmamız gerekirken ulaşamıyoruz. Finansman şirketleri adreslere ulaşırken, Leasing’e aynı hak tanınırken biz bu sistemden yararlanamıyoruz. Bu desteklere ulaşamadığımız için de maliyetlerimiz artıyor ve reel sektöre yeteri kadar finansman sağlayamıyoruz" dedi.



Baydar sözlerine şöyle devam etti: "İhracatçılarımız için en ucuz fonu muhabirlik ağlarımızla sağlıyoruz ama üzerine vergi ödemek zorunda kalıyoruz. Kredi Garanti Fonu’ndan muaf tutuluyoruz. Tüm finans sektörleri batık kredilerine ayırdıkları karşılıkları vergi matrahından düşebiliyor ama biz batık kredimizin bile vergisini ödüyoruz. Bunlar gerçekten sektörümüzün hevesini kıran gelişmeler. Teşvik değil sadece rekabet ortamında eşitlik istiyoruz. 10 yıldır BDDK denetiminde, 4 yıldır kendine ait bir yasası olan, 2 yıldan bu yana da Faktoring işlemine tabi tüm alacak belgelerinin kayıt edildiği, Birliğimiz nezdinde kurulu merkezi sistemi (Merkezi Fatura Kaydı Sistemi) bulunan bir sektör söz konusu. Türkiye’deki Faktoring sektörüne uygulanan denetimler, bağlı olduğu kurumlar ve yasal mevzuat, dünyada en gelişmiş ülkelerdeki Faktoring sektörlerinde dahi yok" dedi.



Panelde diğer bir konuşmacı olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şöyle konuştu:



"Gaziantep olarak 5 organize sanayimiz var. Bu nedenle ilimizde ciddi bir Kobi oranımız mevcut. Ticari olarak çok eskilere dayanan bir Gaziantep var karşınızda. İpek yoluna kadar dayanan bir ticaret geçmişinden bahsediyorum. Gelişen dünya ile birlikte Gaziantep’e sürdürülebilir kalkınma ve şehir ekonomileri anlayışını kazandırmaya çalışıyoruz. Şehrimizdeki fırsatları ve riskleri düşündüğümüzde ticaretimiz inanılmaz iyi durumda. Sanayimizin güçlü olmasının yanı sıra kültür ve turizm kenti olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Riskli bir coğrafyada olmamıza rağmen riski rızka çevirmeyi başarabildik. Geldiğimiz noktayı bir üst seviyeye çıkartmak için kalkınma yerelde başlar anlayışıyla bölgenin finans, turizm merkezi olması için çalışıyoruz. Maliyeti yönetebilmeyi önemsiyoruz."



Gaziantep Organize Sanayi Başkanı Beyhan Hıdıroğlu panelde yaptığı konuşmasında şunları söyledi:



"Gaziantep olarak 120 yıllık bir ticari kültürümüz var. Oda olarak bin 200 Suriyeli üyemiz var. Gaziantep’te iş yapanlara fırsat sağlamak için uğraşıyoruz. Baktığınızda yatırımın yüzde 35’ini KOBİ’ler sağlıyor. Hain darbe girişimi ile birlikte ne yapacağımızı düşünürken KGF’nin 200 milyar TL’lik kredi sağlaması ekonomimize can suyu olmuştur. Bu ortamda faizin daha da minimilize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bankaların karlılık oranları çok yüksek. Bu karların Türkiye ekonomisine, ticarete kazandırılması gerekiyor. Bunun yanı sıra milli ve yerli teknolojiye yatırım yapmalıyız. Örneğin Gaziantep için önemli olan halı sektörünün ham maddesini yurt dışından temin ediyoruz. Bunun yerli olarak çözmemiz gerekiyor. İthalata yönelik değil milli olarak çalışmamız gerekiyor. Hem Gaziantep’te hem de ülkemizde ihracat yapan KOBİ’lerin daha da desteklenmesi ve finansmana erişminin sağlamnası gerekiyor."



Gaziantep’te gerçekleşen panelin diğer bir konuşmacısı olan EximBank Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin:



"EximBank olarak 30 yıldır ekonomide ihracat sektörüne destek oluyoruz. Kobilerimizin finansmana ulaşması ve ticaret yapması adına bir çok çalışma yürütüyoruz. Son olarak 5.5 milyar TL’lik bir kaynağı Kobilere tahsis ettik. Bu rakamı sadece Kobilere kullandıracağız. Geçen yıla oranla Gazintep ve çevre illere desteğimiz yüzde 40 oranında artmış. Dünyada ihracatçısına bu denli destek olan ikinci ülke konumundayız. Kobilerin ucuz finansmana erişmesi için çalışıyoruz. Kaynak maliyetini düşürmemiz gerekiyor. Bunu da sosyal olarak ve ülke riskini alta çekerek yapabiliriz. Finansmana erişim sorununu aştığımızda maliyetleri düşürmemiz daha kolay olacaktır. Alacak sigortası bizim için çok önemli. Sigorta ürünümüz büyük bir boşluğu dolduruyor. Dünyanın 238 ülkesine ulaşarak Kobilerimizin alacağını garanti ediyoruz. Kobilerimizin ticaretini daha güvenli yapmasını sağlıyoruz."



Panelde söz alan Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Konukoğlu:



"Türkiye’nin ihracattaki ilk beş ilinden biriyiz. Yüzde 30 ihracat fazlası veriyoruz. Sanayi odasına bağlı 4 bin 500 üyemiz bulunuyor. Bunların hepsi ülkesi için çalışan ve 176 ülkeye direkt ihracat gerçekleştiren sanayiciler. Gaziantep olarak önümüz çok açık. Finansman desteğinin sağlanması ile birlikte daha da gelişeceğimize inanıyorum. 5 organizesi olan Gaziantep’te 950 firma var. Bunlar Türkiye’de ticaret yapan ilk 72 firma arasına girmiş. Bu bakımdan şehrimizin potansiyeli yüksektir."