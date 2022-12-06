Kripto para piyasalarında 1.63 trilyon dolar buhar oldu

Kaynak: dunya.com

Bu yıl dijital para yatırımcılarının yüzü gülmedi. 2022 kelimenin tam anlamıyla yatırımcısı için acımasız bir yıl oldu. Bitcoin'in fiyatı % 63 düşerken, genel kripto para piyasaları 1,63 trilyon dolar değer kaybına imza attı.

Sam Bankman-Fried'ın FTX borsasının çöküşü piyasalarda deprem etkisi yaptı.

Glassnode verilerine göre, yatırımcıların uzun vadeli pozisyonlardan çıkmak zorunda kalmasıyla kasım ayında bitcoin yatırımlarında haftalık bazda 10,16 milyar dolarlık bir kayıp yaşandı. Bu, bugüne kadar ki kaydedilen dördüncü en büyük kayıp olarak tarihe geçti.

“Kış mevsimi değil tam bir kan banyosu”

Nijerya'nın Lagos kentinde, blockchain firması Zenith Chain'de çalışan bir kripto yatırımcısı olan Linda Obi, "Bu artık kış mevsimi değil, bu tam anlamıyla bir kan banyosu. Çünkü FTX krizi pek çok şirketi deviren bir domino etkisi yaptı" dedi.

Kripto perakende yatırımcılarının para kaybetmesi yeni bir şey değil. Merkezi İsviçre'de bulunan ve merkez bankalarının bankası olarak bilinen Ödemeler Bankası (BIS) tarafından hazırlanan 2015-2022 yıllarını kapsayan bir araştırmada, yatırımcıların % 73 - % 81'i kripto para birimlerine yaptıkları yatırımlardan para kaybetdiyor.

Varlık sınıfı büyüdükçe, hedge fonları gibi daha derin cepli, daha sofistike yatırımcıların kriptoya girmesiyle perakende ticaret giderek zorlaştı.

“Bir tweet taşları yerinden oynatabilir”

Bir yazılım firması işletmenin yanı sıra kripto ticareti de yapan 34 yaşındaki Lizbonlu Adalberto Rodrigues, "Haberlere göre işlem yapmak gerçekten zor çünkü içeriden bilgiye sahip değiliz, bir tweet her şeyi değiştirebilir" dedi.

BIS araştırmacıları, blockchain veri analizinin, en büyük bitcoin sahiplerinin genellikle daha küçük oyuncular satın alırken sattıklarını ve "daha küçük kullanıcıların pahasına bir getiri elde ettiklerini" bulduklarını söyledi.