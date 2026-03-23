Kriptoda Trump etkisi! Bitcoin yeniden yükselişe geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki enerji tesislerine yönelik planlanan askeri saldırıları erteleme kararı, küresel piyasalarda hızlı fiyat hareketlerine yol açtı.

Savaş geriliminin düşmesiyle brent petrol fiyatı 112 dolardan 96 dolara kadar geriledi. Kripto piyasasında da genel bir yükseliş eğilimi öne çıktı.

Sabah saatlerinde 67 bin 900 dolar seviyesine gerileyen Bitcoin, Trump'ın duyurusunun ardından yüzde 3,6'nın üzerinde değer kazanarak 70 bin 700 dolar seviyesine yükseldi.

Ether ve Solana başta olmak üzere diğer kripto paralarda da artış görüldü.

Trump'tan erteleme kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile son iki gün içinde verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti. Trump, askeri operasyonların geçici olarak durdurulması talimatını verdiğini açıkladı.

Trump açıklamasında, "Memnuniyetle bildiririm ki Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında son iki günde çok iyi görüşmeler yapıldı. Ortadoğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve eksiksiz çözümü için verimli konuşmalar gerçekleşti. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin havası ve tonu baz alınarak bir karar verdim. Hafta boyunca devam edecek görüşmelerin başarısına bağlı olarak Savaş Bakanlığı'na talimat verdim. İran'daki enerji tesislerine ve elektrik santrallerine yönelik tüm askeri saldırılar beş günlüğüne ertelendi" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda sert hareketler

Trump'ın açıklamasının ardından diğer varlık sınıflarında da belirgin hareketler yaşandı. S&P 500 endeksi yüzde 2,25 yükselirken, ham petrol fiyatları yüzde 11 oranında geriledi.

Öncesinde sert uyarı gelmişti

Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada İran'a yönelik sert uyarılarda bulunmuş, Hürmüz Boğazı'nın 48 saat içinde açılmaması halinde elektrik santrallerinin hedef alınacağını ifade etmişti. Bu uyarının, taraflar arasında yürütülen görüşmelerin ardından gelmesi dikkat çekmişti.