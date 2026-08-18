Küresel borsalarda satış baskısı: Asya düşüyor, ABD ve Avrupa vadelileri ekside

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Küresel borsalarda haftanın ikinci işlem gününde satış baskısı güçleniyor. Asya piyasaları sabah saatlerinde elde ettiği kazanımları geri verirken, ABD ve Avrupa vadeli endekslerinin de ekside seyretmesi satışların bölgesel olmaktan çıkarak küresel bir görünüm kazandığına işaret ediyor.

Asya’da satış Japonya öncülüğünde genişledi

Japonya’da Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,7’yi aşan düşüşle 68 bin puan çevresine gerilerken, Hong Kong’da Hang Seng yaklaşık yüzde 0,7 ve Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,4 ekside seyrediyor. Avustralya piyasası ise yataya yakın hafif pozitif görünümüyle bölgeden ayrılıyor.

Güney Kore piyasasında gün içindeki hareketlilik daha dikkat çekici oldu. KOSPI, tatil dönüşündeki ilk işlemlerde yüzde 3’ü aşan yükseliş kaydetmesine rağmen kazanımlarının tamamını geri verdi ve daha sonra yüzde 0,5’in üzerinde kayba yöneldi. Böylece Asya’da sabah saatlerinde görülen alımların büyük bölümü kalıcı olmadı.

MSCI’ın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini izleyen geniş endeksi de erken saatlerdeki yükselişini geri vererek yüzde 0,3 civarında düştü. Çin ve Tayvan hisselerindeki baskı bölgesel endeks üzerinde etkili oldu.

ABD vadelilerinde Nasdaq baskısı daha güçlü

Asya’daki satış eğilimi ABD vadeli piyasalarına da yansıyor. S&P 500 vadeli kontratları yaklaşık yüzde 0,25 düşerken Nasdaq 100 vadelilerindeki kayıp yüzde 0,6’yı aşıyor. Dow Jones Sanayi Endeksi vadeli kontratları ise yaklaşık yüzde 0,1 ekside seyrediyor.

ABD piyasaları bir önceki seansı da düşüşle tamamlamıştı. S&P 500 yüzde 0,52, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,51 ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,32 gerilemişti. Yeni gün vadeli kontratlarının da ekside bulunması, Wall Street’te iki günlük satış baskısı ihtimalini gündemde tutuyor.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq tarafındaki daha belirgin gerileme, yüksek tahvil faizlerinin büyüme hisseleri üzerindeki baskısının sürdüğüne işaret ediyor. Son dönemde rekor seviyelere yaklaşan ABD borsalarında yüksek değerlemeler de yatırımcıların risk iştahını sınırlayan başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

Avrupa da açılışa ekside hazırlanıyor

Avrupa borsalarında da vadeli kontratlar aşağı yönlü bir açılışa işaret ediyor. Almanya’nın DAX endeksine bağlı vadeli kontratlar yaklaşık yüzde 0,5 gerilerken Euro Stoxx 50 vadelileri yüzde 0,3’ün üzerinde düşüş gösteriyor.

Fransa’nın CAC 40 vadeli kontratları yaklaşık yüzde 0,3 ekside bulunurken İngiltere’de FTSE 100 vadelileri yataya yakın seyrediyor. Böylece Asya’dan başlayan satış baskısının Avrupa açılışına da taşınabileceğine ilişkin sinyaller güçleniyor.

Avrupa piyasaları açısından özellikle enerji maliyetlerinin yeniden yükselmesi ve küresel tahvil faizlerindeki hareket yakından izlenecek. Bankacılık ve enerji hisseleri yüksek faiz ve petrol fiyatlarından farklı yönde etkilenebilirken teknoloji ve tüketim hisseleri üzerindeki baskının daha belirgin olması beklenebilir.

Borsaların önünde iki baskı var

Küresel borsalardaki yön değişiminde iki başlık öne çıkıyor. Bunlardan ilki ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin uzatılmaması ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin yeniden yükselmesi. Brent petrolün varil fiyatının 91 doların üzerinde kalması, şirketlerin maliyetleri ve enflasyon beklentileri açısından yeni baskı oluşturuyor.

İkinci önemli başlık ise tahvil piyasasındaki satış. ABD’nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,32’yi aşarak yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,72’nin üzerinde seyrediyor. Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,94 ile yaklaşık 30 yılın zirvesini gördü.

Tahvil faizlerinin yükselmesi hisse senetlerinin göreli cazibesini azaltırken özellikle yüksek değerlemeye sahip teknoloji şirketlerinde baskıyı artırabiliyor. Bu nedenle günün devamında Avrupa borsalarının açılışı ile ABD vadeli kontratlarındaki hareket, küresel satışın derinleşip derinleşmeyeceğinin ilk göstergeleri olacak.