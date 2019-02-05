Küresel borsalar primli, dolar endeksi yatay

05 Şubat 2019

Asya borsaları dün Wall Street'teki yükselişten ve Fed'in daha gevşek para politikası izleyeceğine işaret eden açıklamadan destek bularak yükseldi. Dolar ise geçen hafta açıklanan beklentilerden güçlü ABD verilerinden sonra kaydettiği kazanımları korudu.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.4 yükselerek Cuma günü gördüğü dört haftanın zirvesine yakın seyretti. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yatay ancak yedi haftanın zirvesine yakın seyir izledi.

Çin, Tayvan, Güney Kore, Singapur ve Endonezya piyasaları tatil nedeniyle kapalı olduğu için işlem hacimleri düşük kaldı.

ABD'nin S&P 500 endeksi dün teknoloji ve imalat sanayi hisselerindeki yükseliş öncülüğünde yüzde 0.7 yükseldi. Google hisseleri ise beklentilerden güçlü bilançosuna rağmen dördüncü çeyrekte artan harcamalar nedeniyle seans sonrası işlemlerde yüzde 3 geriledi.

Aralık ayında iki yılın dip seviyesini gören dünya borsalar endeksinin Fed'in para politikasına daha gevşek bir yaklaşım benimsemesinden sonra kaydettiği kazanımlar ise yüzde 13'ü aştı ve endeks iki ayın zirvesine çıktı.

Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasında üç yıldır süregelen sıkılaşma eğiliminin sonuna gelinmiş olabileceğinin sinyalini verdi. Fed tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüşen Powell, para politikasının bundan sonra tamamen ekonomiden gelen verilere dayalı olarak belirleneceğini ifade etti.

Dolar yatırımcıların risk iştahının toparlanmasına paralel olarak yükselen ABD Hazine tahvil getirileriyle birlikte son günlerde elde ettiği kazanımları korudu.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi son iki seansta 9 baz puan yükselirken, üç seanstır yükselen dolar endeksi 95.846 ile yatay seyretti.

Kaynak: Reuters