Küresel borsalarda çip rallisine petrol freni

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Asya borsaları çip hisselerindeki güçlü toparlanmayla yükselirken Güney Kore’de kazanç yüzde 6’yı aştı. Avrupa vadeli endeksleri sınırlı artıda, ABD vadeli endeksleri ise Alphabet ve Tesla bilançoları öncesinde hafif ekside seyrediyor

Küresel borsalar 22 Temmuz Çarşamba günü teknoloji hisselerindeki toparlanma ile yükselen enerji maliyetleri arasında yön arıyor. Asya spot piyasalarında çip üreticileri güçlü alımlara öncülük ederken Hong Kong bölgedeki yükselişe katılmadı.

Türkiye saatiyle 07.50 civarında Avrupa vadeli endeksleri sınırlı artıya işaret etti. ABD vadeli endeksleri ise önceki günkü güçlü Wall Street kapanışının ardından hafif geriledi.

Güney Kore’de yükseliş yüzde 6’yı aştı

Asya-Pasifik hisselerini Japonya dışında izleyen MSCI endeksi yüzde 1,3 yükseldi. Endeks böylece kazançlarını ikinci işlem gününe taşıdı.

Güney Kore’de Kospi gün içinde yüzde 6,2’ye kadar yükseldi. Kazanç daha sonra yüzde 4,6 çevresine gerilese de Güney Kore piyasası bölgenin açık ara en güçlü endeksi oldu.

Japonya’da Nikkei 225 yüzde 1,9 artarak 67 bin 511 puana çıktı. Avustralya’da S&P/ASX 200 yüzde 0,4 yükselirken Şanghay Bileşik Endeksi yaklaşık yüzde 0,5 değer kazandı.

Hong Kong Hang Seng Endeksi ise yüzde 0,7 düşerek 24 bin 947 puana geriledi. Çin ana karası ile Hong Kong arasındaki ayrışma, teknoloji rallisinin bölgedeki bütün piyasalara eşit ölçüde yayılmadığını gösterdi.

Çip hisseleri satıştan döndü

Asya’daki yükselişi yarı iletken ve bellek üreticileri taşıdı. Güney Kore’nin temmuz ayının ilk haftalarındaki yarı iletken ihracatının geçen yıla göre yaklaşık üç katına çıkması sektöre yönelik talebi destekledi.

Tayvan’ın haziran ayı ihracat siparişleri de piyasa tahminlerini aştı. Yapay zekâ sunucuları, veri merkezleri ve bellek ürünlerine yönelik talep, Asyalı teknoloji üreticilerinin hisselerine yansıdı.

Wall Street’te Micron Technology yüzde 12,2 yükselirken Nvidia yüzde 2 değer kazandı. Çip hisselerindeki hareket, geçen hafta teknoloji şirketlerinde yaşanan sert satışların ardından gelen tepki alımlarını hızlandırdı.

Wall Street üç günlük kaybı bitirdi

S&P 500 önceki işlem gününü yüzde 0,89 artışla 7 bin 509 puandan tamamladı. Endeks üç günlük düşüş serisini sona erdirdi.

Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,29 yükselerek 25 bin 837 puana çıktı. Dow Jones Sanayi Endeksi ise yüzde 0,74 artışla 52 bin 224 puandan kapandı.

Teknoloji sektörü Wall Street’te günün en güçlü grubu oldu. Tüketici ürünleri ve enerji maliyetlerine duyarlı sektörler daha zayıf bir görünüm sergiledi.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,63 çevresinde kaldı. Yüksek tahvil faizlerine rağmen teknoloji hisselerinin yükselmesi, yatırımcıların kısa vadede bilanço beklentilerine odaklandığını gösterdi.

ABD vadeli endeksleri hafif ekside

Önceki günkü yükselişin ardından ABD vadeli endekslerinde sınırlı kâr satışları görüldü. S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,1’in üzerinde gerilerken Nasdaq vadeli endeksindeki kayıp yüzde 0,3’ü aştı.

Dow Jones vadeli endeksi de yüzde 0,1’e yakın düşüş kaydetti. Vadeli piyasalardaki zayıflık, Wall Street açılışında güçlü yükselişin doğrudan devam etmeyebileceğine işaret etti.

Yatırımcıların odağında Alphabet ve Tesla’nın açıklayacağı bilançolar bulunuyor. Sonuçlar yalnızca iki şirketin hisselerini değil, yapay zekâ yatırımları ve teknoloji harcamalarına ilişkin beklentileri de etkileyebilir.

Avrupa vadeli piyasaları sınırlı artıda

Avrupa borsalarının güne hafif yükselişle başlaması bekleniyor. Bölge genelini izleyen vadeli endeksler yüzde 0,1 artarken Almanya DAX ve İngiltere FTSE vadeli endeksleri yaklaşık yüzde 0,3 yükseldi.

Euro Stoxx 50 vadeli kontratı 6 bin 313 puan çevresinde işlem gördü. Kontrat gün içinde 6 bin 309 ile 6 bin 323 puan arasında hareket etti.

Avrupa piyasalarının yönünde enerji fiyatları, şirket bilançoları ve Avrupa Merkez Bankası toplantısı belirleyici olacak. Petrolün yüksek kalması enerji şirketlerini desteklerken ulaştırma, kimya ve sanayi şirketlerinin maliyet görünümünü bozabilir.

Petrol 92 dolar çevresinde kaldı

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1’in üzerinde yükselerek 92 dolar çevresine çıktı. ABD tipi ham petrol de 85 doların üzerinde işlem gördü.

Yemen’deki Husilerin gemilere yönelik tehditleri sonrasında Suudi petrolünü Asya’ya taşıyan tankerlerin Kızıldeniz’de rota değiştirmesi arz endişelerini artırdı. Hürmüz Boğazı’ndaki düşük gemi trafiği de enerji taşımacılığına ilişkin riskleri canlı tuttu.

Petrol fiyatlarının yüksek kalması, şirketlerin girdi maliyetlerini ve merkez bankalarının enflasyon hesabını etkiliyor. Enerji kaynaklı enflasyonun yeniden güçlenmesi, küresel borsalarda faiz baskısının devam etmesine yol açabilir.

Yen 40 yılın dibinde kaldı

Dolar, Japon yeni karşısında 163 seviyesinin üzerinde kaldı. Yen bir önceki gün dolar karşısında 1986’dan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, gerekmesi halinde döviz piyasasında kararlı adım atılabileceğini söyledi. Müdahale mesajı, yenin kayıplarını sınırladı ancak kalıcı bir toparlanma sağlamadı.

Zayıf yen Japon ihracatçıların gelirlerini destekliyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi ise enerji ithalatçısı Japonya’nın maliyetlerini artırarak borsa açısından iki yönlü bir etki yaratıyor.

Gözler Alphabet ve Tesla bilançolarında

Alphabet bilançosunda reklam gelirleri, bulut hizmetleri ve yapay zekâ yatırımlarına ayrılan harcamalar izlenecek. Şirketin yeni yapay zekâ modelindeki gecikmeler yatırımcıların teknoloji planlarına yönelik sorgulamaları artırdı.

Tesla’nın ise iki yılı aşkın sürenin ardından ilk kez çeyreklik nakit çıkışı açıklayabileceği tahmin ediliyor. Yapay zekâ, robotik ve üretim yatırımlarındaki artışın şirketin nakit akışına etkisi takip edilecek.

IBM ve AT&T de bilanço açıklayacak şirketler arasında yer alıyor. Teknoloji bilançolarından gelecek sermaye harcaması mesajları, çip rallisinin devam edip etmeyeceğini belirleyebilir.

ECB kararı yarın açıklanacak

Avrupa Merkez Bankası iki günlük para politikası toplantısına 22 Temmuz’da başladı. Faiz kararı ve basın toplantısı 23 Temmuz Perşembe günü açıklanacak.

Ekonomistlerin tamamı mevduat faizinin yüzde 2,25’te sabit tutulmasını bekliyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesi halinde eylül ayında yeni bir faiz artışı gündeme gelebilir.

Euro Bölgesi enflasyonu haziranda yüzde 2,8’e gerilese de Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2 hedefinin üzerinde kaldı. Zayıf büyüme ile yükselen enerji maliyetleri Bankanın karar alanını daraltıyor.

Fed toplantısı için geri sayım

Fed’in bir sonraki para politikası toplantısı 28-29 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Piyasa, politika faizinin yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulmasını bekliyor.

Ekonomistlerin çoğu yıl sonuna kadar faiz değişikliği öngörmüyor. Buna karşın petrol kaynaklı enflasyon baskısı nedeniyle 2026 içinde faiz artırımı ihtimalini yüksek görenlerin sayısı arttı.

ABD’nin haftalık işsizlik başvuruları, şirket bilançoları ve tahvil faizleri toplantı öncesindeki fiyatlamayı şekillendirecek. Enerji fiyatlarının yükselmeye devam etmesi halinde faiz indirimi beklentileri daha da zayıflayabilir.

Piyasaların izleyeceği kritik başlıklar

Küresel borsalarda kısa vadeli yönü Alphabet ve Tesla bilançoları, Avrupa Merkez Bankası kararı ve ABD-İran çatışmasına ilişkin gelişmeler belirleyecek.

Asya’daki çip rallisinin Wall Street açılışına taşınması için ABD vadeli endekslerinin kayıplarını geri alması gerekecek. Petrolün 92 dolar üzerinde kalması ise teknoloji hisselerindeki toparlanmanın diğer sektörlere yayılmasını zorlaştırabilir.

Doların gücü, Japon yeni için olası müdahale ve ABD tahvil faizlerindeki hareket de yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili olacak.