Küresel piyasalar imalat verilerini takip ediyor

24 Ekim 2017

ABD'de piyasaların en önemli gündemi, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için yaptığı görüşme ve açıklamalar olmaya devam ediyor. Trump'ın, Fed Başkanı adayını, 3 Kasım'da çıkacağı Asya gezisi öncesinde açıklaması bekleniyor. Fed Guvernörü Jerome Powell'ın başkanlığa en yakın isim olduğu konuşulurken, Fed Başkanı Janet Yellen ve Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor'un da şansı olan diğer isimler olduğu ifade ediliyor. Bu gelişmeler izlenirken dün Dow Jones endeksi yüzde 0,23, S&P 500 endeksi yüzde 0,40 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,64 değer kaybetti.

Avrupa, Katalonya'daki gelişmeleri izliyor

Avrupa tarafında, İspanya'da derinleşen Katalonya krizi yatırımcıların odak noktasında kalmaya devam ediyor. İspanya'da Senato, Katalonya Özerk Hükümeti'ni feshedecek anayasa değişikliğini görüşmek için toplanırken, Katalonya'nın ise perşembe günü tek taraflı bağımsızlık ilan etme ihtimalinin bulunduğu kaydediliyor. Euro/dolar paritesi, dün düşüşünü ikinci işlem gününe taşıyarak 1,1725'e gerilemesi sonrasında bugün Asya piyasalarında 1,1750 seviyelerinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,09, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 ve Fransa'da C AC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,60 düşüş kaydetti.

Japonya, seçim sonrası pozitif seyrini sürdürdü

Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi PMI verisinin önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek 52,5'e inmesine karşın Nikkei 225 endeksi, genel seçimin ardından dün etkili olan pozitif seyrini bugüne de taşıdı. Başbakan Şinzo Abe liderliğindeki Liberal Demokratlar'ın seçimden başarıyla çıkması sonrasında dün yüzde 1,11 değer kazanan Nikkei 225 endeksi, bugün de kapanışa yakın yüzde 0,3 artışla 1996 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay bir seyir izliyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.30 Almanya, ekim ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

11.00 Euro Bölgesi ekim ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

16.45 ABD, ekim ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, ekim ayı Richmond Fed imalat endeksi