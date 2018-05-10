Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

10 Mayıs 2018

Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) nisanda yıllık yüzde 2,6 ile beklentilerin altında kalmasının ardından ABD-İran gerilimine ilişkin endişelere karşın pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,75, S&P 500 endeksi yüzde 0,97 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1 değer kazandı. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarına ilişkin beklentiler ve buna bağlı olarak piyasalar üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti. Ülkede martta yıllık yüzde 2,4 olan enflasyonun, geçen ay yüzde 2,5'e yükselmesi bekleniyor.

Avrupa tarafında, İtalya'ya ilişkin siyasi belirsizlikler devam ederken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı takip edilecek. BoE'nin yüzde 0,5 olan politika faizi ve 435 milyar sterlin olan varlık alım hedefinde değişikliğe gitmeyeceği tahmin ediliyor. Dün euro/dolar paritesi, gerileyişini sürdürerek 1,1823 ile 22 Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyesini görürken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Asya borsaları

Asya borsalarında ise alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Japonya'nın mart ayı dış ticaret fazlası 1,19 milyar yenle piyasa beklentilerini aştı. Pozitif veri sonrası Nikkei 225 endeksi, 22.500 puan kritik direncini test etmesine karşın kapanışa doğru kazançlarının bir kısmını geri vererek yüzde 0,4 artışla 22.497,18 puandan günü tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 109,87 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de enflasyon geçen ay yüzde 1,8 ile piyasa beklentilerinin hafif altında kalırken, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükselişle 3.169,3 puana çıktı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı ve 2.464,16 puandan günü kapattı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 35.363,74 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 yükselişle 30.778,25 puanda seyrediyor.

Bugün BoE'nin faiz kararı ve ABD'de enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 97.700 seviyelerinin destek, 103.000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, mart ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

14.00 İngiltere, BoE faiz kararı

15.30 ABD, nisan ayı TÜFE

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

Kaynak: AA