Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Dün açıklanan Fed tutanakları, üyelerin enflasyonun kabul edilemez seviyede yüksek olduğu ve bir süre daha faizlerin yüksek kalması gerektiğini düşündüklerini gösterdi.

Buna karşın, bankanın faiz artışlarında ülkenin büyümesini dikkate alması gerektiği vurgusu piyasalar tarafından pozitif karşılandı.

Analistler, tutanakların her ne kadar şahin tutumun korunduğunu gösterse de, nihai faiz oranına ilişkin net bir sinyalin olmamasının para piyasalarında fiyatlanan daha düşük nihai faiz oranına yönelik beklentileri güçlendirdiğini kaydetti.

Buna göre, para piyasalarında Fed'in faiz artışlarına 25'er baz puan şeklinde devam edeceği öngörülürken, bankanın yüzde 4,75-5 seviyesinde faiz artışlarını sonlandıracağı tahmin ediliyor.

Fed'in şubatta yüzde 70 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 30 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Öte yandan, Fed yetkilileri uzun bir aranın ardından tekrar sözle yönlendirmelere başlarken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari dünkü açıklamalarında şahin tutumunu koruyarak faiz artışlarının yüzde 5,4 civarında durması gerektiğini belirtti.

Analistler, Fed üyelerinin bugün de sözle yönlendirmelere devam edeceğini belirterek, üyelerin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Ülkede açıklanan makroekonomik veriler ise karışık sinyaller vermeye devam ediyor. Dünkü verilere göre, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, aralıkta bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla 48,4'e inerek art arda ikinci ay imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterdi.

Ülkede JOLTS açık iş sayısı ise geçen yıl kasımda 10 milyon 458 bine gerilese de piyasa beklentilerinin altında azalış kaydetti.

ABD'de şirketlerin işten çıkarmaları da devam ederken, Amazon 18 bin çalışanını, Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce de çalışanlarının yüzde 10'nu işten çıkaracağını duyurdu.

Emtia fiyatlarında ise dalgalı bir seyir izleniyor. Brent petrolün varil fiyatı dünya genelinde güçlenen resesyon endişesi sonrası yüzde 5,3 azalışla 78,1 dolara gerilerken, altının ons fiyatı 1.865 dolarla son 7 ayın en yüksek seviyesini test etti.

Tarım emtia fiyatları da dün düşüş eğiliminde hareket etti. Buğdayda hafta başından bu yana yaşanan kayıp yüzde 5'i, mısırda ise yüzde 3'ü aştı.

Analistler, söz konusu gerilemenin talep konusundaki endişelerle birlikte, Rusya'nın buğday ihracatının beklentilerin üzeinde gerçekleşmiş olmasının etkili olduğunu ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,75, Nasdaq endeksi yüzde 0,69 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,40 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa tarafında açıklanan veriler ekonomik aktivitenin hizmet sektörü tarafında sınırlı da olsa iyileşme olduğunu gösterirken, Fransa'da açıklanan enflasyonun beklentilerin altında kalması risk iştahını artırdı.

Analistler, bölgede açıklanan enflasyon verilerinin şu ana kadar Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) elini rahatlatacak şekilde gerçekleştiğini kaydederek, piyasalardaki fiyatlamalarda bankanın faiz artırımlarında şahin tavrını yumuşatabileceği beklentisinin öne çıktığını bildirdi.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,18, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,30 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,74 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

New York borsasındaki pozitif seyir Asya piyasaları ile yeni güne de taşınırken, Çin hükümetinin ekonomiye destek vereceği yönündeki beklentiler risk artışının arkasındaki başlıca sebep olmaya devam ediyor.

Ülkede Kovid-19 önlemleri kaldırılmaya devam ederken, son olarak Çin'in 2020'den bu yana kapalı olan Hong Kong sınır kapısını yeniden açacağı duyuruldu.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 düşüşle 5.523,49 puandan tamamladı.

Dün, yüzde 0,1 yükselişle 18,7399'dan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 187490'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise başta ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.420 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.