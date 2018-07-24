Küresel piyasalar pozitife döndü

24 Temmuz 2018

Geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'na yönelik eleştirileri ve ticaret savaşına ilişkin gelişmelerle sert düşen dolar endeksi, dün yüzde 0,2 artarak 94,7 seviyesine yükselmesinin ardından bugün 94,5-94,7 dar bandında hareket ediyor.

Makroekonomik veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle dün ABD piyasalarında hisse bazlı hareketlerin öne çıktığı görülürken, New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,06 gerilerken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,28 yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri, dün yüzde 2,97 ile 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 2,95 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, dolar endeksi ile tahvil piyasasında yükselen faizlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini ifade ederek, bugün ABD'de temmuz ayı hizmet ve imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin izleneceğini bildirdi.

Avrupa borsaları yükselerek açıldı

Avrupa tarafında, 26 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesi dün pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Haftanın ikinci işlem gününde ise pozitif açılış gerçekleşti.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 artışla 386,07 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,12 artışla 7.664,90 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,49 artışla 12.610,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 artışla 5.399,61 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,91 artışla 21.803,55 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,55 artışla 9.779,50 puanda seyrediyor.

Asya borsaları pozitif

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dün bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün kayıplarının bir kısmını telafi etti. Endeks, gün içinde en yüksek 22.555,05 ve en düşük 22.416,23 puanı görmesinin ardından kapanışta yüzde 0,5 artarak 22.510,48 puan oldu.

Uluslararası piyasalarda dolar endeksindeki güç kaybının etkisiyle yene olan talebin artması, dolar/yen paritesini baskı altında bıraktı. Dün 110,754 seviyesine gerileyen dolar/yen paritesi, bugün yeniden 111 direncinin üzerine çıkarak 111,3 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yükselişini üçüncü işlem gününe taşıyarak 2.911,47 puanla son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 1,6 primle 2.905,76 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 36.866,06 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselişle 2.280,20 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,5 primle 28.679,60 puanda bulunuyor.