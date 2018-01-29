Küresel piyasalarda Fed kararları bekleniyor

29 Ocak 2018

Dünya borsaları, geçen hafta, özellikle doların diğer para birimleri karşısındaki değer kaybı, gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki yükseliş ve açıklanan şirket bilançolarının etkisiyle karışık bir seyir izledi.

Analistler, yeni haftada FOMC'nin yarın başlayacak ve 2 gün sürecek toplantısından çıkacak kararlar ile yoğun veri akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

ABD'de yeni rekor

ABD'de cuma günü açıklanan 2017 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 2,6 ile beklentilerin altında kalmasına karşın dayanıklı mal siparişleri verisinin tahminleri aşması ve gerileyen dolardan destek bulan pay piyasalarında rekorlar kırıldı. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,85, S&P 500 endeksi yüzde 1,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, dolar endeksi yüzde 0,36 düşüşle 89'un hemen üzerinde dengelendi.

Avrupa borsaları İngiltere ile toparlandı

Avrupa tarafında, dolar karşısında değerlenen euronun negatif etkilediği pay piyasalarında geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izlendi. Haftalık bazda değer kaybeden Avrupa borsaları, cuma günü İngiltere büyüme verisinin tahminlerin üzerinde, yüzde 1,5 açıklanması sonrası yükseliş kaydetti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

Asya piyasaları karışık

Yeni haftaya sınırlı da olsa yükselişle başlayan Asya borsalarında kapanışa yakın karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi.

ABD Merkez Bankası şahinleşir mi?

Bu hafta veri gündemi yoğun

Kaynak: AA