Bu hafta veri gündemi yoğun
Bu hafta piyasaların gündemi 31 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek Fed toplantısı; bankanın faiz adımı atması beklenmiyor. Diğer taraftan dolar endeksindeki gelişmeler ve TCMB'nin yılın ilk enflasyon raporu yakından izlenecek.
Geçtiğimiz hafta piyasalarda gündemi Afrin operasyonuna ilişkin haber akışı belirledi. Harekata ilişkin kaygılarla hafta başında 3.85'e kadar çıkan dolar/TL, başta ABD olmak üzere ilgili ülkelerden gelen ılımlı açıklamalar ve küresel piyasalarda oldukça güçsüz bir görünüm çizen dolarla birlikte geriledi ve haftayı 3.75'ten tamamladı.
Bu hafta piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı.
31 Ocak'ta Fed yılın ilk faiz toplantısını gerçekleştirecek. Bu yıl içinde 3 faiz artışına gitmesi öngörülen bankanın bu toplantıda faiz adımı atması beklenmiyor. Fed, son olarak 13 Aralık 2017'de 25 baz puan faiz artışına gitmişti.
İçeride ise, salı günü TCMB enflasyon raporu, perşembe günü ihracat rakamları açıklanacak.
Diğer taraftan yılın başından bu yana zayıf bir seyir izleyen ve geçtiğimiz hafta 88,40 seviyelerine kadar gerileyen dolar endeksi yakından izlenecek.
Bu hafta takip edilecek veriler şöyle:
29 Ocak Pazartesi
16:30 ABD, aralık, kişisel harcamalar (Önceki yüzde 0.4)
16:30 ABD, aralık, kişisel gelirler (Beklenti yüzde 0.3, önceki yüzde 0.3
30 Ocak Salı
10:00 Türkiye, ocak, ekonomik güven endeksi (Önceki 95)
10:45 Türkiye, TCMB yıl sonu TÜFE tahmini (Önceki yüzde 7.0)
13:00 Euro bölgesi, 4. çeyrek, büyüme, öncü (Önceki yüzde 0.6)
16:00 Almanya, ocak, TÜFE, öncü (Önceki yüzde 0.8)
18:00 ABD, ocak, tüketici güveni (Beklenti 123, önceki 122.1)
31 Ocak Çarşamba
10:00 Türkiye, aralık, yabancı turist sayısı (Önceki yıllık yüzde 22.1)
10:00 Türkiye, 4. çeyrek, turizm gelirleri (Önceki 11.39 milyar dolar)
10:00 Türkiye, aralık, ticaret açığı (Önceki eksi 6.3 milyar dolar)
13:00 Euro bölgesi, ocak, enflasyon, öncü (Önceki yıllık yüzde 1.4)
13:00 Euro bölgesi, aralık, işsizlik (Önceki yüzde 8.7)
22:00 Fed politika faizi (Beklenti yüzde 1,50, önceki yüzde 1,50)
1 Şubat Perşembe
10:00 Türkiye, ocak, imalat PMI (Önceki 54,90)
11:00 Türkiye, ocak, TİM ihracat rakamları (Önceki 13,57 milyar dolar)
12:00 Euro bölgesi, ocak, imalat PMI (Beklenti 59,6, önceki 59,6)
2 Şubat Cuma
16:30 ABD, ocak, tarım dışı istihdam (Beklenti 175 bin, önceki 148 bin)
16:30 ABD, ocak, işsizlik (Beklenti yüzde 4,1, önceki yüzde 4,1)
13:00 Euro bölgesi, aralık, ÜFE (Beklenti yıllık yüzde 2,3, önceki yıllık yüzde 2,8)
Enflasyon raporu 30 Ocak'ta açıklanacak