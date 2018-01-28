Bu hafta veri gündemi yoğun

28 Ocak 2018

Geçtiğimiz hafta piyasalarda gündemi Afrin operasyonuna ilişkin haber akışı belirledi. Harekata ilişkin kaygılarla hafta başında 3.85'e kadar çıkan dolar/TL, başta ABD olmak üzere ilgili ülkelerden gelen ılımlı açıklamalar ve küresel piyasalarda oldukça güçsüz bir görünüm çizen dolarla birlikte geriledi ve haftayı 3.75'ten tamamladı.

Bu hafta piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı.

31 Ocak'ta Fed yılın ilk faiz toplantısını gerçekleştirecek. Bu yıl içinde 3 faiz artışına gitmesi öngörülen bankanın bu toplantıda faiz adımı atması beklenmiyor. Fed, son olarak 13 Aralık 2017'de 25 baz puan faiz artışına gitmişti.

İçeride ise, salı günü TCMB enflasyon raporu, perşembe günü ihracat rakamları açıklanacak.

Diğer taraftan yılın başından bu yana zayıf bir seyir izleyen ve geçtiğimiz hafta 88,40 seviyelerine kadar gerileyen dolar endeksi yakından izlenecek.

Bu hafta takip edilecek veriler şöyle:

29 Ocak Pazartesi

16:30 ABD, aralık, kişisel harcamalar (Önceki yüzde 0.4)

16:30 ABD, aralık, kişisel gelirler (Beklenti yüzde 0.3, önceki yüzde 0.3

30 Ocak Salı

10:00 Türkiye, ocak, ekonomik güven endeksi (Önceki 95)

10:45 Türkiye, TCMB yıl sonu TÜFE tahmini (Önceki yüzde 7.0)

13:00 Euro bölgesi, 4. çeyrek, büyüme, öncü (Önceki yüzde 0.6)

16:00 Almanya, ocak, TÜFE, öncü (Önceki yüzde 0.8)

18:00 ABD, ocak, tüketici güveni (Beklenti 123, önceki 122.1)

31 Ocak Çarşamba

10:00 Türkiye, aralık, yabancı turist sayısı (Önceki yıllık yüzde 22.1)

10:00 Türkiye, 4. çeyrek, turizm gelirleri (Önceki 11.39 milyar dolar)

10:00 Türkiye, aralık, ticaret açığı (Önceki eksi 6.3 milyar dolar)

13:00 Euro bölgesi, ocak, enflasyon, öncü (Önceki yıllık yüzde 1.4)

13:00 Euro bölgesi, aralık, işsizlik (Önceki yüzde 8.7)

22:00 Fed politika faizi (Beklenti yüzde 1,50, önceki yüzde 1,50)

1 Şubat Perşembe

10:00 Türkiye, ocak, imalat PMI (Önceki 54,90)

11:00 Türkiye, ocak, TİM ihracat rakamları (Önceki 13,57 milyar dolar)

12:00 Euro bölgesi, ocak, imalat PMI (Beklenti 59,6, önceki 59,6)

2 Şubat Cuma

16:30 ABD, ocak, tarım dışı istihdam (Beklenti 175 bin, önceki 148 bin)

16:30 ABD, ocak, işsizlik (Beklenti yüzde 4,1, önceki yüzde 4,1)

13:00 Euro bölgesi, aralık, ÜFE (Beklenti yıllık yüzde 2,3, önceki yıllık yüzde 2,8)

Enflasyon raporu 30 Ocak'ta açıklanacak

Yılın ilk ihracat rakamları Sakarya'da açıklanacak