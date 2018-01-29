Fed'in yılın ilk faiz artırımını yeni başkan ile yapması bekleniyor

29 Ocak 2018

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yarın başlayacak iki günlük toplantısının ardından kararlar 31 Ocak Çarşamba günü TSI 22:00'da açıklanacak.

Fed Başkanı Janet Yellen'in katılacağı bu son toplantıda faizlerde değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Fed'in faiz aralığı yüzde 1,25-1,50 seviyesinde bulunuyor.

Yellen'in görev süresi hafta sonu itibariyle sona erecek ve Jerome Powell yeni haftaya Fed Başkanı olarak başlayacak.

Fed'in bu yılın ilk faiz artırımını yeni başkan ile 21 Mart'taki toplantıda yapacağı düşünülüyor. Powell, o toplantının ardından ilk kez başkan olarak basın mensuplarının karşısına çıkacak.

Fed üyeleri ne bekliyor?

Bazı Fed üyeleri bu yıl 3 ila 4 faiz artışı olacağı konusunda görüş belirtirken, güvercin taraf 2 artış öngördüğünü ifade ediyor.

San Francisco Fed Başkanı John Williams 3, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ile Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan 3 veya 4 artış yönünde görüş açıklarken; Chicago Fed Başkanı Charles Evans, artırım için yıl ortasının beklenmesi gerektiğini düşünüyor. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker iki faiz artışını savunurken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, 3 artışın fazla olabileceğini söylüyor.

Öte yandan Goldman ekonomistleri, Fed'in bu hafta düzenleyeceği toplantıda kullanacağı politika dilinde hafif şahinleşme bekliyor.

ABD Merkez Bankası şahinleşir mi?

Küresel piyasalarda Fed kararları bekleniyor