Küresel piyasalarda görünüm

15 Kasım 2018

Asya borsaları, Çin hisselerinden destek bularak yükselirken; petrol fiyatları arz fazlası endişeleriyle gerilemeyi sürdürdü. Dolar tarafında ise Brexit'e ilişkin haber akışı etkili oluyor.

Çin ile müzakere umudu arttı

ABD hükümet kaynakları dün yaptıkları açıklamada, Çin'in ABD'nin ticaret reformu taleplerine bir cevap gönderdiğini belirterek, iki tarafın ticaret savaşına son vermek için müzakerelere yeniden başlayacağı umutlarını güçlendirdi.

Petrolde düşüş sürüyor

ABD hafif ham petrol vadeli fiyatları yüzde 0.6 düşüşle varil başına 55.92 dolara geriledi. Art arda 12 gündür düşüş kaydeden ABD petrolü dün hafif yükselmişti. Brent ham petrolü ise yüzde 0.5 düşüşle 65.89 dolara geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.2 yükseldi. Endeks, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün talep görünümü ve küresel büyümeye ilişkin endişeleri artırmasıyla dün gerilemişti.

Dolar, euro ve sterlin karşısında değer kaybetti

İngiltere başbakanının taslak Brexit planı için kabine onayı almasından sonra euro ve sterlin yükseldi, ancak planın parlamento engellerini aşıp aşmayacağı konusunda endişeler kazanımları sınırladı.

Başbakan Theresa May'in dün Brexit anlaşmasının taslağı konusunda üst düzey bakanlarının desteğini alması sonucu euro ve sterlin dolar karşısında pazartesi günü gördükleri gün içi dip seviyelerinden sırasıyla yüzde 0.8 ve yüzde 1.2 yükseldi.

Avrupa Birliği ile İngiltere'nin Brexit anlaşmasının taslağı üzerinde uzlaşmaları, İngiltere'nin AB'den ayrılışının kaotik bir şekilde olmamasına imkan tanıyacak.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks pazartesi günü gördüğü 16 ayın zirvesinden gerileyerek 96.97'de işlem görüyor. Bu düşüşe endeksin yaklaşık yüzde 70'ni oluşturan euro ve sterlindeki yükseliş neden oluyor.

Kaynak: Reuters