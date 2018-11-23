Küresel piyasalarda görünüm

23 Kasım 2018

ABD piyasalarının Şükran Günü dolasıyla dün, Japonya piyasalarının ise bugün tatil olmasıyla işlem hacmi sınırlı kaldı. Çin piyasaları açıldıktan sonra bölgesel göstergeler eksiye döndü. Çin lokomotif hisselerinin yüzde 1.4 ve Şanghay Composite endeksinin yüzde 1.6 gerilemesiyle, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.2 düşüş kaydederek başlangıçtaki kazanımlarını geri verdi.

Çin-ABD ticaret savaşının yavaşlayan büyümeyle ilgili endişeleri artırmasıyla, Çin piyasaları düşüş kaydetti. Bazı analistler, ABD ve Çin liderleri ay sonunda Arjantin'deki G20 toplantısında ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda ilerleme kaydederlerse, Çin hisselerinde uzun süreli toparlanma bekliyor. Ancak bu aşamada, G20 görüşmelerinin ilerleme sağlanacağından şüphe ediliyor.

İngiltere ve Avrupa Birliği'nin pazar günü yapılacak zirve öncesinde, gelecekteki ilişkilerini belirleyen deklarasyon üzerinde prensipte anlaşmalarının ardından euro ve sterlin dolar karşısında yatay seyrediyor. İşlemciler İngiltere ve Avrupa Komisyonu'nun dün üzerinde uzlaştıkları deklarasyondan memnun kaldılar. Taslak deklarasyonda "tarafların meşru ticaret işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla mallar konusunda mümkün olduğu kadar yakın ticaret ilişkisi kurmayı öngördüğü" belirtildi. Deklarasyona göre AB ve İngiltere, Brexit'ten sonra kapsamlı bir ekonomik ortaklık öngörüyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks 96.5 ile zayıf seyir izliyor. Zayıf seyir daha çok endeksin yüzde 70'ini oluşturan euro ve sterlindeki yükselişten kaynaklanıyor. Dolar, art arda iki işlem gününde ivme kaybetti ve bu ayın başında gördüğü 16 ayın zirvesi olan 97.69 seviyesinden geriliyor. Dolara şüpheyle yaklaşanlar, Fed'in ilerideki faiz artırımlarının hızı konusunda endişeli. Fed'in aralık ayında bu yıl dördüncü kez faiz artırımı yapması bekleniyor. Ancak yatırımcılar, Fed'in ABD'yi yavaşlama riskine sokmadan kaç faiz artırımı yapabileceğini sorgulamaya başladı.

Diğer taraftan petrol fiyatları, artan küresel arz fazlası endişeleriyle düşük. İşlemciler OPEC'in 2019'da arz kesintisine başlayacağına dair beklentinin bile sınırlı destek sağladığına dikkat çektiler. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 61.52 dolar ile 2017 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye geriledikten sonra 62.10 dolar seviyesine yükseldi. Petrol fiyatı dünkü kapanışın ise yüzde 0.8 altında bulunuyor.

Altın fiyatları ise gelecek haftaki ABD ve Çin liderlerinin ticaret anlaşmazlıklarını görüşeceği G20 zirvesi öncesinde güvenli liman talebinin etkisiyle hafif yükselerek, art arda ikinci haftada yükseliş kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,227.90 dolara yükseldi.

Kaynak: Reuters