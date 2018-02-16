Kuroda, yeniden BOJ başkanlığına atandı

16 Şubat 2018

Japonya'da Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, yeniden aynı göreve getirildi.

Hükümet beklendiği gibi 73 yaşındaki Kuroda'yı beş yıl daha BOJ başkanlığı için parlamentoya aday göstermişti.

Kuroda, yardımcılarından biri olarak parasal genişlemenin önde gelen taraftarlarından Maszumi Wakatabe'yi seçerek, yatırımcı ve politika yapıcılara geniş kapsamlı teşvik programını sona erdirmede acele etmeyeceğinin işaretini verdi.

Kuroda, yarım yüzyıldır en uzun süreyle BOJ başkanlığı yapmış isim olacak. Kuroda'nın yeniden atanması, Başbakan Şinzo Abe'nin ekonomiyi durgunluktan çıkarmak için eski maliye bürokratına ne kadar güvendiğini gösteriyor.

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities'den Norihiro Fujito, "BOJ, Kuroda'nın parasal politikasını değiştirmeyerek kısa vadede borsaya rahat bir nefes aldırdı. Abenomics'in büyük bölümünün değişmeyeceği yolunda piyasalara mesaj verdi" dedi.

Tokyo'da tahviller yükseldi

BOJ'un büyük kapsamlı teşvik programının süreceğinin anlaşılmasıyla Tokyo'da tahviller yükseldi. Bu program, Başbakan Abe'nin "Abenomics" denilen ekonomik politikasının önemli bir ayağını oluşturuyor.

Ancak bazı piyasa gözlemcileri, BOJ'un beşinci yılına girecek olan büyük çaplı para basma projesinin giderek savunulamaz hale geldiğini ve finansal piyasalarda çarpıklık yaratarak bankalara zarar verdiğini söylüyorlar.

Mizuho Securities'den baş piyasa ekonomisti Yasunari Ueno, "Yen'deki yükselişe bakarak, BOJ yakın zamanda politikasını sıklaştıracak durumda değil. Eğer bu yükseliş devem ederse,

piyasa beklentilerinin tersine, bir sonraki adım daha fazla gevşeme olabilir" dedi.

BOJ yönetimine yapılan yeni atmalar parlamentonun iki kanadında da oylanarak onaylanacak. Ancak Abe'nin partisi her iki mecliste de coğunlukta olduğu için bu konuda bir sorun beklenmiyor.

BOJ Başkanı: Ultra gevşek politika devam etmeli

Kaynak: Reuters