Lüks Moda devi beklentileri karşılayamadı

Fransız lüks tüketim devi Hermès, 22 Ekim'de açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçlarında satışlarını artırmasına rağmen borsada sert satışlarla karşılaştı. Birkin ve Kelly çantalarıyla tanınan şirketin temmuz-eylül dönemi geliri 4,1 milyar euroya yaklaşırken hisse fiyatı Paris Borsası'ndaki sabah işlemlerinde yüzde 7'nin üzerinde geriledi. Yatırımcıların tepkisinde satışların piyasa beklentilerinin bir miktar altında kalması ve bazı ürün gruplarında büyümenin zayıflaması etkili oldu.

Hermès'in sonuçları, küresel lüks tüketim sektöründe talebin bütün ürün gruplarında ve bölgelerde aynı hızla ilerlemediğini gösterdi. Deri ürünleri satışları çift haneli büyümesini korurken hazır giyim ve saat faaliyetleri geriledi. Orta Doğu'daki satış düşüşü de şirketin diğer bölgelerde kaydettiği büyümeden ayrıştı.

Satışlar 4,1 milyar euroya yaklaştı

Hermès'in üçüncü çeyrek satışları, geçen yılın aynı dönemindeki 3 milyar 881 milyon eurodan 4 milyar 96 milyon euroya yükseldi. Böylece raporlanan gelir artışı yüzde 5,5 olurken sabit döviz kurlarıyla büyüme yüzde 4,3 düzeyinde gerçekleşti. Şirket, bu performansın ikinci çeyrekteki satış hacmiyle büyük ölçüde aynı seviyede olduğunu açıkladı.

Yılın ilk dokuz ayında ise toplam satışlar 11 milyar 916 milyon eurodan 12 milyar 260 milyon euroya çıktı. Dokuz aylık dönemde raporlanan artış yüzde 2,9, sabit döviz kurlarıyla büyüme ise yüzde 5,5 oldu. Bu veriler Hermès'in gelir üretmeyi sürdürdüğünü ancak yıl içindeki büyümenin kur etkileri ve bölgesel farklılıklardan etkilendiğini ortaya koydu.

Orta Doğu'da satışlar geriledi

Hermès'in üçüncü çeyrekte en zayıf performans gösterdiği bölge Orta Doğu'yu da kapsayan diğer pazarlar grubu oldu. Bu bölgedeki satışlar geçen yılın aynı dönemindeki 154 milyon eurodan 149 milyon euroya indi. Sabit döviz kurlarıyla düşüş yüzde 4,5 olarak hesaplanırken raporlanan gerileme yüzde 2,8 düzeyinde gerçekleşti.

Şirket, bölgedeki zayıflığın arkasında karmaşık jeopolitik koşulların bulunduğunu belirtti. Buna karşılık Amerika kıtasında ve Avrupa'da büyümenin sürmesi, küresel faaliyetlerdeki bölgesel farklılıkları daha görünür hale getirdi. Orta Doğu'daki gerileme, bütün dünyada lüks tüketim talebinin aynı ölçüde güçlü olmadığını gösteren önemli verilerden biri oldu.

Amerika büyüdü, Çin'de durgunluk sürdü

Hermès'in Amerika kıtasındaki üçüncü çeyrek satışları 714 milyon eurodan 791 milyon euroya yükseldi. Bölgedeki sabit kur bazlı büyüme yüzde 8,8'e ulaşırken raporlanan artış yüzde 10,7 oldu. Şirket, ABD başta olmak üzere bölge genelinde faaliyetlerin güçlü seyrettiğini belirtti.

Japonya'da satışlar sabit kurlarla yüzde 9,6 büyürken Japonya hariç Asya-Pasifik bölgesinde bu ölçüte göre büyüme gerçekleşmedi. Çin'i de içine alan bölgedeki raporlanan satış artışı yüzde 3,8 olsa da bu yükseliş sabit kur bazında sıfıra karşılık geldi. Böylece Çin ve çevresindeki pazarlarda talep koşullarının hâlâ zorlu olduğu görüldü.

Birkin ve Kelly çantaları büyümeyi taşıdı

Hermès'in en güçlü faaliyet alanı deri ürünleri ve binicilik ekipmanları oldu. Bu bölümün üçüncü çeyrek satışları 1 milyar 700 milyon eurodan 1 milyar 912 milyon euroya yükseldi. Artış raporlanan bazda yüzde 12,4, sabit döviz kurlarıyla yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.

Şirketin yüksek fiyatlı çantalarına yönelik talebin devam etmesi, diğer ürün gruplarındaki zayıflığı dengeleyen temel unsur oldu. Hermès, üretim kapasitesini artırmak amacıyla Fransa'da yeni deri ürünleri atölyeleri açmayı sürdürüyor. Şirket, 2027, 2028 ve 2030 yıllarında üç yeni üretim tesisini daha faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Hazır giyim ve saat satışları düştü

Deri ürünlerindeki güçlü performansa karşılık hazır giyim ve aksesuar bölümünde üçüncü çeyrek satışları 1 milyar 157 milyon eurodan 1 milyar 141 milyon euroya geriledi. Bu bölümde sabit kur bazlı düşüş yüzde 2 olurken raporlanan gelir kaybı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Lüks tüketim pazarındaki talep farklılıkları, Hermès'in faaliyetleri arasında belirgin hale geldi.

Saat bölümündeki gerileme daha yüksek oldu. Üçüncü çeyrekte saat satışları 131 milyon eurodan 125 milyon euroya inerken sabit kur bazlı düşüş yüzde 6'ya ulaştı. Buna karşılık parfüm ve güzellik ürünleri satışları aynı dönemde yüzde 7,5 oranında organik büyüme kaydetti.

Kur hareketleri 310 milyon euro kaybettirdi

Hermès'in dokuz aylık mali sonuçlarında döviz kurlarının olumsuz etkisi de dikkat çekti. Şirketin açıklamasına göre kur hareketleri, eylül sonu itibarıyla satışlar üzerinde yaklaşık 310 milyon euroluk negatif etki yarattı. Bu nedenle sabit kur bazında hesaplanan büyüme oranları, raporlanan gelir artışlarının üzerinde gerçekleşti.

Özellikle Japonya gibi bazı pazarlarda yerel para birimi üzerinden hesaplanan satış büyümesi ile euro cinsinden açıklanan gelir değişimi arasında önemli farklılıklar oluştu. Japonya'nın dokuz aylık satışları raporlanan bazda yüzde 0,3 düşmesine rağmen sabit kur bazında yüzde 10,5 arttı. Bu fark, uluslararası lüks tüketim şirketlerinin gelirlerinin kur hareketlerine ne kadar duyarlı olduğunu ortaya koydu.

Yatırımcılar büyümenin hızına odaklandı

Hermès yönetimi, küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklere rağmen orta vadeli büyüme hedeflerinde değişiklik yapmadı. Şirket, yüksek kaliteli üretim modeli, kontrollü dağıtım ağı ve mevcut müşteri kitlesinin desteğiyle büyümeyi sürdürebileceğini değerlendiriyor. Ancak üçüncü çeyrek sonuçlarına piyasanın verdiği tepki, yatırımcıların yalnızca satışların artmasına değil, artışın hızına ve ürün grupları arasındaki dağılımına da önem verdiğini gösterdi.

Paris Borsası'nda sabah işlemlerinde görülen yüzde 7'yi aşan düşüş, güçlü marka algısının hisse fiyatlarını dönemsel baskılardan tamamen koruyamadığını ortaya koydu. Deri ürünlerinde çift haneli büyümenin devam etmesine karşın Çin pazarındaki durgunluk ile hazır giyim ve saat satışlarındaki gerileme, önümüzdeki dönemlerin önemli takip başlıkları olacak. Hermès'in 2026 yılı sonuçlarının 12 Şubat 2027'de açıklanması planlanıyor.