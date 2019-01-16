Martta faiz indirimi ihtimali zayıfladı

16 Ocak 2019

Merkez Bankası, yılın ilk PPK toplantısında faizlerde değişikliğe gitmezken, fiyat istikrarına yönelik risklere dikkat çekerek, "sıkı duruşun korunacağı" mesajını verdi.

Karar metnini yatırımcılar açısından olumlu bulduklarını belirten uzmanlar, ayrıca 6 Mart'taki toplantıdan indirim çıkması olasılığının da zayıfladığını dile getirdi.

"Gevşeme sinyalinden kaçındı"

"TCMB'nin önümüzdeki dönemde gevşemeye dair herhangi bir sinyal vermekten kaçındığını" söyleyen Halk Yatırım Başekonomist Banu Kıvcı Tokalı, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle, ithal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde gözlenen bir miktar iyileşmeye karşın, risklerin devam ettiğine yönelik vurgu korunuyor. Öte yandan, içeride enflasyonda kalıcı düşüşe yönelik işaretlerin alınması durumunda ve Fed'den beklenen yavaşlama adımlarını da dikkate alırsak, politika faizinde indirimin gündeme gelebileceğini düşünmeye devam ediyoruz. Destekleyici koşulların oluşması durumunda mevcut durumda yüzde 24 seviyesinde bulunan politika faiz oranının yıl sonunda yüzde 21,5'e çekilebileceği tahminimizi koruyoruz"

"Olumlu buluyoruz"

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek de, "2019 yılının ilk PPK toplantısında piyasa konsensüsü ve Deniz Yatırım Araştırma bölümü beklentimize paralel herhangi bir politika değişikliğine gidilmedi. Aralık ayında kamuoyu ile paylaşılan politika metni korunurken, cari dengede gerçekleşen iyileşme eğiliminin devam etmesinin beklendiği belirtildi. TCMB'nin politika değişikliğine gitmemesini ve politika metnini korumasını yatırımcı beklentilerinin bozulmaması açısından olumlu buluyoruz" yorumunu yaptı.

"Belirgin iyileşme açıklaması önemli"

Faiz kararını, TL ve BIST için sınırlı pozitif olarak değerlendiren TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, "Enflasyonda belirgin bir iyileşme görmeden sıkı para politikasının korunacağı belirtildi. Bu açıklamanın gelmesi önemliydi" diye konuştu.

"Enflasyon raporu izlenecek"

Yatırım Finansman'dan Ekonomist Hilmi Yavaş ise, karar metninin mart ayında faiz indirimi argümanını zayıflattığı görüşünü dile getirdi. Bundan sonra 30 Ocak'ta enflasyon raporunun izleneceğini belirten Yavaş, mart toplantısı öncesinde ocak ve şubat enflasyon verilerinde önemli bir aşağı yönlü sapma olmadığı sürece TCMB'nin faiz adımlarını yılın ikinci çeyreğine erteleyecek gibi göründüğünü söyledi.

TCMB faizlerde değişikliğe gitmedi