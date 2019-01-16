TCMB faizlerde değişikliğe gitmedi

16 Ocak 2019

Merkez Bankası beklentilere paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi. Politika faizi olan yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo ihale faizi sabit kaldı.

"Fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiği" vurgulanan karar metninde, "enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar verildiği" kaydedildi.

Ayrıca, "ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği" belirtildi.

Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

- Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir

- İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir

- Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir

- Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir

- Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır

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