TCMB sonrası dolar/TL
Yılın ilk faiz kararının ardından Türk Lirası, dolar, euro ve sterlin karşısında pozitif fiyatlanıyor.
Merkez Bankası, beklenti doğrultusunda faizleri sabit tutarken, fiyat istikrarına yönelik risklere dikkat çekerek, "sıkı duruşun korunacağı" mesajını verdi.
TCMB açıklaması sonrası dolar/TL 5.40 seviyesinin altına geldi.
Açıklama öncesi 5.41 civarında fiyatlanan kur, saat 15:52'de yüzde 0,82 düşüşle 5.3935'den işlem gördü.
6.17'nin hemen üzerindeki euro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 1 geriledi ve 6.1450 oldu.
Brexit tasarısının İngiliz Parlamentosunda reddedilmesinin ardından TL karşısında değer kaybeden sterlin ise yüzde 1 düşüşle 6.9370'de.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise yüzde 1 primle 94.080 puanda.
Martta faiz indirimi ihtimali zayıfladı