MB hamlelerinin dolara etkisi sınırlı oldu

13 Ağustos 2018

Dolar/TL, ABD-Türkiye gerginliği para politikasına ilişkin endişeler ve TL'deki değer kaybının şirketlere ve makro göstergelere zarar vereceği endişesiyle illikit piyasalarda 7.24 ile zirveyi test ettikten sonra TCMB ve BDKK adımlarıyla güne düşüşle başladı.

Geçen haftayı 6.40 civarında tamamlayan dolar/TL, uluslararası piyasada 7.24 seviyesini test etti. TCMB'nin iki ayrı likitide genişlemeci ve BDDK'nın swap işlemlerini sınırlayan adımlarının ardından yönünü aşağı çeviren dolar/TL, atılan adımlarla birlikte 6.40'a kadar gerilese de bu seviyeler kalıcı olamadı. Oldukça dalgalı bir seyirle önce 6.90'a kadar yükselen, ardından 6.65 civarında bir süre dengelenmeye çalışan kur, yeniden yönünü yukarı çevirdi. Dolar/TL, saat 09:50'de yüzde 6'ya yakın kayıpla 6.80 seviyesine yakın bulunuyordu.

8.2029 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise aynı dakikalarda 7.74 seviyesindeydi.

Sepet bazında TL, 7.6170 ile tarihi zirveyi gördükten sonra 7.27 seviyelerinde hareket ediyordu.

TL'deki kayıplar yurtdışına da yansıdı

TL'deki değer kaybı gelişmekte olan ülke piyasalarında da satış baskısını beraberinde getiriyor. TL'de devam eden satışlar Güney Afrika Randı'na sıçrayarak değer kaybetmesine yol açarken dolar, yen ve İsviçre Frankı gibi güvenli limanlara talebi artırdı. Euro, dolar karşısında bir yılın dip seviyesini görürken Asya borsaları satıcılı seyrediyor.

Yatırımcılar Türkiye'de iştirakları olan Avrupa bankalarının hakkındaki endişelerle dolar ve yen gibi güvenli liman kabul edilen para birimlerine yönelirken, 13 ayın dip seviyesini gören euro yeni kayıplara karşı koymaya çalışıyor.

Oynaklığın sürmesi bekleniyor

Bir bankacılık analisti, "Swap işlemlerinin kısıtlanması ve diğer düzenlemeler genel olarak TL'deki spekülatif hareketleri sınırlandırmak adına atılıyor. Gerekli likiditeyi sağlamak için ve spekülatif adımların önüne geçmek için bir bir adımlar geliyor. Ancak bunlarda bir faiz artışı etkisi olmayacak muhtemelen. Ayrıca politik belirsizlik ortadan kalkmadıkça da oynaklığı sonlandırmak zor görünüyor" dedi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "ABD ile Türkiye ilişkilerilerinin yaptırımlarla daha da kötüye gideceği endişesi piyasaları baskılıyor. Bundan da önemlisi siyasilerin bu süreci bir ekonomik savaş olarak gören söylemleri nedeniyle Merkez Bankası'nın gerekli görse bile faiz adımı atamayacağı endişesi satış baskısını daha da tetikliyor. Şu anda Türkiye ekonomisine ilişkin güven sarsıldı." dedi.

ABD-Türkiye ilişkileri ile ilgili haber akışı kurun yönünde etkili olmaya devam edecek.

MB piyasaya hem güvence hem para verdi

BDDK swap işlemlerine sınırlama getirdi