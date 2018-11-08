MB rezervleri 1.9 milyar dolar arttı
Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 88 milyar 142 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 860 milyon dolar artarak 88 milyar 142 milyon dolara yükseldi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 2 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 579 milyon dolar artışla 69 milyar 185 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 26 Ekim ile biten haftada 67 milyar 606 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 281 milyon dolar artarak 18 milyar 676 milyon dolardan 18 milyar 957 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 860 milyon dolar yükselişle 86 milyar 282 milyon dolardan 88 milyar 142 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervi
|Brüt Döviz Rezervi
|Toplam Rezervler
|27.01.2017
|15.315
|92.517
|107.832
|24.02.2017
|16.011
|91.089
|107.100
|31.03.2017
|17.102
|88.578
|105.680
|28.04.2017
|17.748
|84.987
|102.735
|26.05.2017
|17.961
|86.971
|104.932
|30.06.2017
|18.512
|90.197
|108.709
|31.08.2017
|20.509
|91.483
|111.992
|29.09.2017
|20.441
|91.503
|111.944
|27.10.2017
|21.420
|95.481
|116.901
|24.11.2017
|22.595
|96.350
|118.945
|29.12.2017
|23.542
|84.111
|107.653
|26.01.2018
|25.341
|91.392
|116.733
|23.02.2018
|25.241
|88.655
|113.896
|30.03.2018
|25.345
|84.702
|110.047
|27.04.2018
|25.189
|87.573
|112.762
|25.05.2018
|24.470
|83.762
|108.232
|29.06.2018
|22.836
|75.566
|98.402
|27.07.2018
|22.282
|78.330
|100.612
|31.08.2018
|18.435
|70.414
|88.849
|28.09.2018
|17.667
|66.989
|84.656
|05.10.2018
|17.908
|66.288
|84.196
|12.10.2018
|17.961
|66.402
|84.363
|19.10.2018
|18.543
|65.272
|83.815
|26.10.2018
|18.676
|67.606
|86.282
|02.11.2018
|18.957
|69.185
|88.142
Kaynak: AA