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MB rezervleri 1.9 milyar dolar arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 88 milyar 142 milyon dolar oldu.

MB rezervleri 1.9 milyar dolar arttı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 860 milyon dolar artarak 88 milyar 142 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 2 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 579 milyon dolar artışla 69 milyar 185 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 26 Ekim ile biten haftada 67 milyar 606 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 281 milyon dolar artarak 18 milyar 676 milyon dolardan 18 milyar 957 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 860 milyon dolar yükselişle 86 milyar 282 milyon dolardan 88 milyar 142 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih           Altın Rezervi  Brüt Döviz Rezervi  Toplam Rezervler 
27.01.2017 15.315  92.517  107.832 
24.02.2017 16.011 91.089  107.100 
31.03.2017 17.102 88.578  105.680 
28.04.2017 17.748  84.987  102.735 
26.05.2017 17.961  86.971  104.932 
30.06.2017 18.512 90.197 108.709
31.08.2017 20.509 91.483 111.992
29.09.2017  20.441  91.503  111.944 
27.10.2017 21.420 95.481 116.901
24.11.2017  22.595  96.350  118.945 
29.12.2017 23.542 84.111 107.653
26.01.2018 25.341 91.392 116.733
23.02.2018  25.241  88.655  113.896 
30.03.2018  25.345  84.702 110.047
27.04.2018  25.189  87.573  112.762 
25.05.2018 24.470  83.762  108.232 
29.06.2018  22.836  75.566  98.402 
27.07.2018  22.282  78.330  100.612 
31.08.2018  18.435  70.414  88.849 
28.09.2018  17.667  66.989  84.656 
05.10.2018  17.908 66.288 84.196
12.10.2018  17.961  66.402  84.363 
19.10.2018 18.543 65.272 83.815
26.10.2018 18.676  67.606  86.282 
02.11.2018  18.957  69.185  88.142 

Kaynak: AA

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