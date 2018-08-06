ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
27 °C

Merkez'den döviz hamlesi

Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü.

Merkez'den döviz hamlesi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

TL'de yaşanan sert değer kayıplarına Merkez Bankası daha fazla seyirci kalmadı.

Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü.

Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.

Merkez Bankası'nın bu hamlesinin TL'ye etkisi sınırlı oldu.

Açıklama öncesinde 5.19 seviyesinde olan dolar kuru 5.1780 seviyelerine gevşedi. 6 seviyesinde olan euro ise 5.9880'e indi.

Dolar zirveden uzaklaşmıyorDolar zirveden uzaklaşmıyor

 

Son dakika dolar

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.