Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 121,2 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonunda 1 trilyon 121,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 587 milyar liralık kısmı Türk lirası, 534,2 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine alacakları 19,8 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 Eylül 2018 itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.



Buna göre, eylül sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 19,8 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 12,2 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,3 milyar lira tahsil edildi.