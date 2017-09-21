Merkez'in rezervleri 802 milyon dolar azaldı

21 Eylül 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 15 Eylül ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 582 milyon dolar azalarak 91 milyar 393 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 8 Eylül ile biten hafta 91 milyar 975 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 220 milyon dolar azalarak 21 milyar 330 milyon dolardan 21 milyar 110 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 802 milyon dolar azalışla 113 milyar 305 milyon dolardan 112 milyar 503 milyon dolara düştü.

Kaynak: AA