Mia Teknoloji ile TÜSEB arasında 7,5 milyon TL’lik sözleşme

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Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan açıklamasına göre sözleşme, TÜSEB Bilgi ve Yönetim Sistemi (TBYS) V2 ile TÜSKAnet Garanti, Bakım, Teknik Destek ve Eğitim Hizmet Alımları kapsamında imzalandı. Sözleşmenin süresi 6 ay olarak belirlendi.

Mia Teknoloji, sözleşme kapsamında sistemlerin kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla yazılım hatalarının giderilmesi, performans takibi, veri tabanı bakımı ve gerekli iyileştirme çalışmalarını yürütecek.

2018 yılından bu yana kullanılan TBYS üzerinden yılda ortalama 4 bin proje başvurusu alınırken, değerlendirme süreçlerinde yaklaşık 10 bin akademisyen görev yapıyor. Sistem toplamda yaklaşık 45 bin dış kullanıcıya hizmet veriyor.

Metin, proje talimatlarındaki KAP ve şirket haberleri çerçevesine göre düzenlendi.