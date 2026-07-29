Bulls Girişim’de bedelsiz sermaye artırımı yeni aşamada

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Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (BULGS), 23 Temmuz 2026 tarihinde aldığı bedelsiz sermaye artırımı kararının ardından Sermaye Piyasası Kuruluna başvurdu.

Şirket, 268 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini yüzde 646,27 oranında artırarak 2 milyar TL’ye yükseltmeyi planlıyor. Artırılacak 1 milyar 732 milyon TL’nin tamamı iç kaynaklardan karşılanacak.

Başvuru kapsamında ihraç belgesinin onaylanması ve şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7’nci maddesinde yapılacak değişikliğe uygun görüş verilmesi talep edildi.

Kayıtlı sermaye tavanı aşılacak

Planlanan artırım, Bulls Girişim’in 1 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanının üzerine çıkılmasını gerektiriyor. Şirket, ilgili mevzuat kapsamında kayıtlı sermaye tavanını bir defaya mahsus aşarak çıkarılmış sermayesini 2 milyar TL’ye ulaştırmayı amaçlıyor.

Sermaye artırımının 872,1 milyon TL’si geçmiş yıl kârlarından, 696,5 milyon TL’si emisyon priminden ve 163,5 milyon TL’si özsermaye enflasyon düzeltme farklarından sağlanacak.

Artırım kapsamında A ve B grubu pay sahiplerine yüzde 646,27 oranında bedelsiz pay verilecek. Mevcut pay grupları korunacak ve yeni paylar kaydi olarak oluşturulacak.

İşlem bütün ortaklara payları oranında uygulanacağı için yatırımcıların şirketteki ortaklık oranlarında yalnızca bedelsiz artırım nedeniyle değişiklik olmayacak.

Bedelsiz sermaye artırımı şirkete yeni nakit girişi sağlamayacak. Pay sayısındaki artışın ardından hisse fiyatı hak kullanım tarihinde aynı oran doğrultusunda teorik olarak düzeltilecek.