SpaceX hisseleri çakıldı, Wall Street 'koruma kalkanı' kurdu

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SpaceX hisselerinin halka arzın ardından sert değer kaybetmesi, Wall Street kurumlarını yatırımcıların zarar riskini azaltmayı amaçlayan yeni finansal ürünler geliştirmeye yöneltti.

Morgan Stanley ve Marex Group'un da bulunduğu en az beş finans kuruluşu, hissedeki düşüşlere karşı yüzde 50'ye varan koruma sunan yapılandırılmış borçlanma araçlarını piyasaya çıkarmak için resmî başvuruda bulundu.

Zirveden yüzde 40'tan fazla geriledi

Elon Musk'ın roket, uydu ve yapay zekâ alanlarında faaliyet gösteren şirketi, haziran ayında halka açıldı. Halka arzın ardından SpaceX hisseleri çevresinde türev araçlardan kaldıraçlı borsa yatırım fonlarına kadar uzanan geniş bir yatırım piyasası oluştu.

Ancak hisse fiyatı, halka arz sonrasında ulaştığı zirveden yüzde 40'ın üzerinde geriledi. Yoğun işlem hacmi ve sert fiyat hareketleri de yatırımcılar açısından risklerin artmasına neden oldu.

Getiri sınırlanacak, düşüşe karşı koruma sağlanacak

Finans kuruluşlarının hazırladığı yapılandırılmış ürünler, yatırımcının elde edebileceği en yüksek getiriyi belirli bir seviyede sınırlandırırken hissede yaşanabilecek sert düşüşlere karşı belli ölçüde koruma sunuyor.

Sabit getirili menkul kıymetlerle türev ürünlerin özelliklerini bir araya getiren bu araçlar, standart tahvillere kıyasla daha yüksek getiri potansiyeli taşıyor. Ürünler ağırlıklı olarak yüksek varlıklı yatırımcılar, aile ofisleri ve özel risk profiline göre portföy oluşturan profesyonel yöneticiler tarafından tercih ediliyor.

Yapılandırılmış notlar, aynı zamanda Wall Street kuruluşlarının popüler hisseler üzerinden yüksek işlem ücreti elde ettiği yeni alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Marex'ten dokuz aylık koruma paketi

Marex Group'un hazırladığı dokuz ay vadeli ürün, SpaceX hisselerinin belirlenen tarihlerde başlangıç değerinin üzerinde kapanması durumunda erken itfa edilebilecek.

Yatırımcılara hissenin performansından bağımsız olarak aylık en az yüzde 1,8 faiz ödemeyi vadeden ürün, vade sonunda yüzde 35'e kadar yaşanabilecek değer kayıplarına karşı anapara koruması sağlayacak.

SpaceX hissesinin bu sınırın ötesinde gerilemesi durumunda ise yatırımcı, meydana gelen düşüşün tüm riskini üstlenecek.