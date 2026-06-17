MİA Teknoloji küçük modüler nükleer reaktörler alanında stratejik iş birliği anlaşması imzaladı

MİA Teknoloji A.Ş. 17 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden önemli bir bildirim yayınladı. Şirket enerji arz güvenliği ve temiz enerji stratejileri kapsamında yeni nesil nükleer enerji teknolojileri alanında çalışmalar yürüttüğünü duyurdu.

MİA Teknoloji bu doğrultuda SMR olarak bilinen Küçük Modüler Reaktör projeleri için kritik bir adım attı. Şirket nükleer enerji teknolojileri alanında önde gelen yabancı bir şirket ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Yatırımcılar için konuya ilişkin daha önce yapılan ilk açıklama 2 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşmişti. MİA Teknoloji bu güncel duyuru ile sürecin resmi bir iş birliğine dönüştüğünü piyasalara bildirdi.

MİA Teknoloji 100 MW kapasiteli SMR projeleri için yerlilik hedefini belirledi

İmzalanan bu yeni stratejik iş birliği kapsamında Türkiye'nin enerji politikaları doğrultusunda 100 MW kapasiteli SMR'lerin geliştirilmesi hedefleniyor. Anlaşma ile yerli teknoloji kapasitesinin artırılması büyük bir önem taşıyor. MİA Teknoloji yerli üretim kabiliyetlerinin yüzde 50 oranını aşacak şekilde sürece entegre edilmesini planlıyor.

Söz konusu proje yapısı içerisinde farklı teknoloji firmaları da kritik roller üstleniyor. Lider Sistem Teknolojileri A.Ş. teknoloji geliştirme ve yerli kapasite inşası bakımından kilit bir görev aldı. Alanında yetkin şirketlerden Global X A.Ş. de bu teknolojik sürece dahil oldu. Aynı zamanda Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. de projede yer alıyor. Bu şirketlerin tamamlayıcı kabiliyetleriyle üretim ve yazılım sürecine doğrudan katkı sunması planlanıyor.

Projenin mühendislik ve teknoloji transferi takvimi detaylandırıldı

Yapılan stratejik anlaşma sadece üretim değil çok yönlü bir gelişimi hedefliyor. Anlaşma metni mühendislik, tasarım ve teknoloji transferi gibi temel sanayi başlıklarını kapsıyor. Süreç yerlileştirme, üretim altyapısı ve tedarik zinciri yönetimi adımlarını da içeriyor. MİA Teknoloji proje kapsamında üniversite ve sanayi iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Özel sektör katılımını da öngören oldukça kapsamlı bir iş birliği modeli oluşturuldu.

Taraflar teknoloji olgunluk seviyesinin ilk dört yılda TRL 7 seviyesine çıkarılmasını hedefliyor. Takip eden ikinci dört yıllık dönemde ise doğrudan üretim ve uygulama aşamalarına geçilmesi planlanıyor. Bu projenin takvimi ve kesin uygulama adımları ilgili kamu otoriteleri nezdindeki yasal süreçler çerçevesinde şekillenecek. Taraflar arasında yürütülecek teknik, ticari ve hukuki çalışmalar da bu sekiz yıllık takvimin seyrini belirleyecek.

Şirketin uzun vadeli sektör trendlerine etkisi

MİA Teknoloji yönetimi bu stratejik iş birliğini sadece enerji üretimi odaklı bir proje olarak değerlendirmiyor. Şirket bu adımı yüksek teknolojiye dayalı sanayi kapasitesinin topyekün geliştirilmesi bakımından önemli bir eşik olarak görüyor. Bu yatırımın Türkiye'de kapsamlı bir nükleer teknoloji ekosisteminin oluşturulmasını desteklemesi bekleniyor. Proje aynı zamanda yerli mühendislik kabiliyetlerinin artırılmasına olanak tanıyacak.

Bölgesel ölçekte rekabetçi üretim altyapısının tesis edilmesi MİA Teknoloji'nin aylık ve yıllık bazdaki operasyonel verimliliğini yukarı yönlü etkileyecek. Temiz enerji ve SMR teknolojilerine yapılan bu yatırımlar genel sanayi trendinin düşük karbonlu üretime kaymasını hızlandıracak. Bu durum şirketin uzun vadeli büyüme projeksiyonlarında temiz enerji gelirlerinin payını artıracak bir temel oluşturuyor.