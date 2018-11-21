Minneapolis Fed Başkanı: Faiz artırımlarına ara verilmeli

21 Kasım 2018

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD merkez bankası Fed'in faiz artırım kampanyasına ara vermesi gerektiğini söyledi ve ABD Başkanı Donald Trump ile aynı görüşte olabileceklerini işaret etti.

BloombergHT'de yer alan habere göre Kashkari, yaptığı değerlendirmede, faiz artırımlarını kastederek, "Ara vermemiz ve ekonominin nasıl evrilmeye devam ettiğini görmemiz gerek" diye konuştu.

Kaskari, Fed'in faiz artırımlarını eleştiren ABD Başkanı Donald Trump ile benzer görüşleri savunup savunmadığına ilişkin soru üzerine, "Muhtemelen benzer şeyleri söylediğimizi düşünüyorum, ancak stillerimiz biraz farklı" dedi.

Geçtiğimiz hafta da Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ve Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan küresel büyümenin yavaşlığına işaret etmiş, bu, bankanın sıkılaşmayı daha uzun zamana yayabileceği görüşünü desteklemişti.

Clarida geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada küresel ekonomideki ivme kaybı ve ABD ekonomisinin görünümüne etkisinden bahsetti. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da, Avrupa ve Çin'de büyümenin güç kaybedeceğini söyledi.

Faiz artırım sürecinin sonuna mı gelindi?