MLP'nin halka arzına Birleşik Krallık'tan yoğun ilgi

07 Şubat 2018

Medical Park ve Liv Hospital'ı bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri'nin (MLP Care) yüzde 31,44 payının halka arzı için çıkılan talep toplama işlemi sona erdi.

Halka arzın büyüklüğü toplam 1 milyar 384 milyon lira, her bir payın fiyatı ise 19 lira seviyesinde gerçekleşirken, bu sonuçla MLP'nin toplam piyasa değeri 3 milyar 827 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Halka arz edilen şirket paylarının yaklaşık yüzde 83,5'i yurt dışı kurumsal, yüzde 8,2'si yurt içi kurumsal ve yüzde 8,2'si ise yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edildi.

Halka arz sonucunda şirketin halka açıklık oranı ek satış dâhil, yüzde 36,15'e ulaşmış oldu.

Ancak yapılan tahsisli sermaye artırımı sonucu MLP Care'in BİST'te işlem görmeye başlayacağı 13 Şubat 2018 itibariyle halka açıklık oranı 35,01 olacak. Buna göre işlem görmeye başlayacağı tarih itibariyle şirketin piyasa değeri ise 3 milyar 952 milyona ulaşacak.

"Talebin büyüklüğü mutlu etti"

Halka arza ilişkin değerlendirmede bulunan MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Muharrem Usta, "Talebin büyüklüğü bizi mutlu etti. Halka arza Singapur, ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıta Avrupası'ndaki tanınmış, büyük yatırım fonlarından ilgi oldu. En büyük ilgi ise Birleşik Krallık'tan gösterildi" diye konuştu.

"Döviz endeksli borçlar ödenecek"

Turkven ortağı ve MLP Care Yönetim Kurulu Üyesi Hale Özsoy Bıyıklı da "Başarı ile gerçekleşen bu halka arzla birlikte şirkete 600 milyon liralık bir sermaye artışı sağlanıyor. Sermaye artışı ile döviz endeksli borçların ödenmesinin ardından, kaynaklarımız ile sürdürülebilir güçlü büyümemize devam edeceğiz" dedi.

5 bin 351 yatırımcıdan talep geldi

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise, "Halka arz için kurulan konsorsiyum, Ak Yatırım liderliğinde toplam 21 kurumdan oluştu. Halka arzda 30'u yurt dışı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 5.351 yatırımcıdan talep toplandı" bilgisini verdi.