Mobil bankacılığın 6 aylık işlem hacmi 1 trilyon TL'ye dayandı

27 Ekim 2017

50 ülkede, 800 üye ile faaliyet gösteren ve mobil dönüşüm konusunda önemli fikir önderleri arasında yer alan MMA'in (Mobil Pazarlama Birliği / Mobile Marketing Association) Türkiye oluşumunun, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği MMA Forum İstanbul, dünyayı değiştiren, ekonominin, iletişimin ve pazarlamanın yeni rotasını belirleyen bu dinamiğin bugününü ve yarınını, fikir önderi konuşmacılardan dinleme fırsatı sundu.



"Presenting Partner" olarak MMA Forum İstanbul 2017'e destek veren, ülkemizde mobil bankacılık uygulamalarının önde gelen kurumları Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası, gerçekleştirdikleri sunumlarda bu alandaki stratejilerini anlattılar.

Mobil bankacılık kullanıcı sayısı 5 yılda 42 kat büyüdü, 6 aylık işlem hacmi 1 trilyon TL'ye dayandı

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) raporlarına göre, 2017 yılının ilk yarısında (Ocak-Haziran) mobil bankacılık aktif kullanıcı sayısı, 24,4 milyon kişiye ulaştı. 2016 Aralık itibarı ile 19 milyon kişi olan aktif mobil bankacılık kullanıcı sayısı, 6 ayda 5 milyon artış gösterdi. Bu dönemde, mobil bankacılık üzerinden gerçekleşen 397 milyon işlemin tutarı 950 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde mobil bankacılık ile gerçekleştirilen yaklaşık 24 milyon adet yatırım işleminin hacmi de 276 milyar TL oldu. Mobil bankacılık kullanıcı sayısındaki son beş yıllık büyüme, yaklaşık 42 kat olarak gerçekleşti.

Ayda ortalama 41 kere müşterileriyle temas

Akbank Direkt Bankacılık Satış ve Pazarlama Bölüm Başkanı Emel Arseven, Akbank Direkt ile ayda ortalama 41 kere müşterileriyle temas kurduklarını dile getirdi.



Akbank'ta İşlemlerin yüzde 95'inin dijital kanallardan gerçekleştiğini belirten Arseven, dijital kanalları kullanan müşterilerin yüzde 93'ünün mobili, bu müşterilerin yüzde 73'ünün ise dijital kanal olarak sadece mobili tercih ettiklerini vurguladı.



Akbank'ın müşterilerinin hayatlarının akışını bozmadan, onlarla olan temasını mükemmel kılmaya odaklandığını belirten Arseven "Müşterilerimizin hayatına önem veriyoruz. Onların hayatlarının içerisindeki finansal ihtiyaçlarını, mobilin gücüyle doğru yerde, doğru zamanda, doğru çözümle karşılayabiliyoruz" dedi.

"Yapay zeka, chatbot ve akıllı öneri konularına odaklanıyoruz"

Garanti Bankası Dijital Bankacılık Birim Müdürü Bora Uludüz, Büyük Veri ve Yapay Zekanın, mobil bankacılık açısından önemini vurguladı ve "Yapay zeka, chatbot ve akıllı öneri konularına odaklanıyoruz" dedi.



Garanti müşterilerinin, bankacılık işlemlerini Garanti Cep'te sesli komutla gerçekleştirebilmesini sağlayan Mobil İşlem Asistanı MİA'nın, bugüne kadar 8,5 milyonun üzerinde soruya cevap verdiğini belirten Uludüz, öncelikle Messenger üzerinden krediler için hayata geçirilen GarantiBot hizmetinin de geliştirilerek; kredi kartı başvurusu yapılabilen, piyasa bilgileri, ATM ve Şube lokasyonları sorulabilen bir bot kimliği kazandığını söyledi.

"Mobil bankacılık kullanıcı sayısı 5 milyona ulaştı"

İş Bankası'nın mobil bankacılık kullanıcılarının sayısının 5 Milyona ulaştığını belirten Bireysel Bankacılık Birim Müdürü Oğuz Taner Okutan, fiziksel ve dijital deneyimi birleştiren 'Fijital' kavramına dikkati çekti.



Farklı uygulamalarla bankacılık işlemleri, iş hayatının ihtiyaçları ve sosyal yaşamın paylaşımında müşterileriyle nasıl temas ettiklerini anlatan Okutan, "Müşterilerimizin bankamızın tüm temas noktalarında gerçekleştirdiği etkileşimi bir bütün olarak değerlendirerek birbirini tamamlayan, tutarlı fiziksel ve dijital deneyimler sunabilmek, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin, ihtiyacın oluştuğu anda, gerçek zamanlı ve kişiselleştirilmiş olarak, uygun ve kolay ulaşılabilir bir şekilde karşılanması en temel stratejimizi oluşturuyor" dedi.

"Bankanın Uzaktan Kumandası"

Yapı Kredi Mobil'i, kullanıcıların tek dokunuşla tüm bankacılık işlemlerine ulaşabilecekleri "Bankanın Uzaktan Kumandası" olarak tasarladıklarını belirten Yapı Kredi Mobil Servisler ve Direkt Bankacılık Müdürü Esat Belhan, sunumunda mobil bankacılığın geleceğine odaklandı.



Robotik, biyometri, nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojiler, yapay zeka gibi geleceği inşa edecek teknolojilerin de ötesinde, bir sonraki adımı deneyim olarak tanımlayan Belhan, "Bilgi ediniminden yeme içmeye, seyahatten eğlenceye, satın alma alışkanlıklarına tüm deneyimler değişiyor. Multi, omni, hiper, über, süper kanallar çağı geliyor. Bu geleceğin getireceklerine hazır olmak gerekir" dedi.



Esat Belhan, kendi servislerini dışarı açıp, yeni nesil şirketlerin ve start up'ların bunlar üzerinden ürünler geliştirmesine destek olmanın, Yapı Kredi'nin gelecek stratejileri arasında yer aldığını da sözlerine ekledi.