Moody's: Fed bu yıl 2 veya 3 faiz artırımına daha gider

26 Nisan 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bu yıl içinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2 veya 3 defa daha faiz artırmasını beklediğini açıkladı. Moody's açıklamasında, 2019'da 3 faiz artırımı daha gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Faiz oranları normalleştikçe ABD hükümetinin daha ciddi bir borç ödeme baskısıyla karşı karşıya kalmasını bekliyoruz" denildi.

Ticaret gerilimine de değinen Moody's, "Çin ile ABD arasında ticari gerilimin artmasının, ABD ekonomisinde büyüme için NAFTA'dan çok daha büyük bir risk olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.