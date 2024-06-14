Morgan Stanley 4 Türk bankası için fiyat hedefini yükseltti

Morgan Stanley'nin yayımladığı son rapor, Türk bankalarına yönelik olumlu bir tablo çiziyor. Raporda, Akbank ve Garanti Bankası için yüksek getiri beklentileri öne çıkarken, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası için de dengeli bir performans öngörülüyor.

4 banka için açıklanan beklentiler

Morgan Stanley, Akbank (AKBNK) ve Garanti Bankası (GARAN) için “Ağırlık Artır” derecelendirmesi yaptı. Akbank için 96 TL fiyat hedef değer olarak açıklandı. Beklenen getiri TL bazında yüzde 54, dolar bazında ise yüzde 28 olarak hesaplandı. Garanti Bankası’nın fiyat hedefi ise 160 TL olarak belirlendi. Getiri hedefi TL bazında yüzde 55 dolar bazında yüzde 29 oldu.

Morgan Stanley İş Bankası (ISCTR ) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) için “Eşit Ağırlık” derecelendirmesi yaptı. İş Bankası için 23,70 fiyat hedefi verirken TL bazında yüzde 47 dolar bazında ise yüzde 22 getiri öngördü. Yapı Kredi için ise hedef fiyat 48,5 olurken beklenen getiri TL bazında beklenen getiri yüzde 48, dolar bazında ise yüzde 22 oldu.