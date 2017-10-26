Morgan Stanley: TCMB'nin faizi gevşetme alanı olabilir
TCMB'nin faiz kararını değerlendiren Morgan Stanley, TCMB'nin faizi gevşetmek için 2018'in ilk çeyreğinde alan bulabileceğini belirtti.
Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan faiz kararını değerlendirdi.
Banka, çekirdek ve manşet enflasyonda beklenen düşmenin TCMB'ye daha karışık fonlama faizinde gevşeme için daha fazla alan sağlayacağına dair görüşlerini koruduklarını bildirdi.
Morgan Stanley, ancak bu beklentinin REER koşullarında TRY'nin göreceli istikrarlı durumuna bağlı olduğunu belirtti.
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