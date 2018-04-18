Morgan Stanley'in kârı yüzde 40 arttı
Morgan Stanley ilk çeyrekte kârını yüzde 40 artırarak 2 milyar 580 milyon dolara yükseltti.
ABD'nin altıncı büyük bankası olan Morgan Stanley'in birinci çeyrek kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 2.58 milyar dolara yükseldi.
Bu artışta ticari işletmelerin artan piyasa oynaklığından destek alması rol oynadı.
Hisse başına net kâr ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 1 dolardan 1.45 dolara yükseldi.
Analistler bankanın hisse başına ortalama 1.25 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı.
Morgan Stanley'in kârı yüzde 40 arttı
Kaynak: Reuters