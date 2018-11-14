MSCI sonrası borsa düşüşle açıldı

14 Kasım 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne düşüşle başladı. Açılışta endeks yüzde 0,19 kayıpla 92.530,56 seviyesinde yer aldı.

Uzmanlar, küresel ekonomik büyümenin güç kaybettiği endişeleriyle gerileyen küresel piyasaların yanı sıra, aralarında Yapı Kredi Bankası ve Vakıfbank'ın da bulunduğu bazı hisselerin MSCI'nin Türkiye endeksinden çıkarılmasının borsa üzerinde baskıya neden olduğunu belirtiyor.

Oyak Yatırım'ın notunda, petrol fiyatlarındaki gerilemenin olumlu olduğu; buna karşın bazı Türk şirketlerinin hisselerinin MSCI endeksinden çıkarılmasının endekste volatilite yaratmasının beklendiği ifade edildi.

İş Yatırım'dan yapılan değerlendirmede de, Türk hisse senetlerine yönelik küresel risk iştahının güçlü olmadığına işaret edilirken; "Yapı Kredi ve Vakıfbank'ın MSCI Global Endeksi'nden çıkarılması negatif. Küresel borsa kapanışlarının da destekleyici olmaması nedeniyle seansın ilerleyen saatlerinde hisse senetlerinde kayıpların artması beklenebilir" denildi.

Altı hisse MSCI endeksinden çıkarıldı

Kaynak: Reuters