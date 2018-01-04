Murat Ülker: Pladis halka açılacak

04 Ocak 2018

Yıldız Holding, atıştırmalık kategorisindeki varlıklarını yüzde 100 iştiraki Pladis bünyesinde toplama stratejisi kapsamında 102.6 milyon adet Ülker Bisküvi hissesini 2 milyar lira karşılığında Pladis'e sattı. Son satışla birlikte Pladis'teki Ülker Bisküvi payları yüzde 51'e çıktı.

Konuya ilişkin açıklama yapan ve Ülker Bisküvi sahipliğinin Yıldız Holding'de olduğunu vurgulayan Murat Ülker, halka arz mesajı verdi.

Pladis'in borsa yolunda olduğunu söyleyen Murat Ülker, "Gelecekte Pladis şirketi hem İngiltere'de halka açılacak, hem de Türkiye'de borsaya kote olacaktır" dedi.

Yıldız Holding tarafından 2016 yılında atıştırmalık faaliyetleri için çatı şirket olarak kurulan Pladis, 13 ülkede 34 fabrika ile faaliyette bulunuyor. Şirket bünyesinde, Godiva, McVities ve Ülker markaları yer alıyor.

Murat Ülker'den 11 maddelik 'pladis' açıklaması