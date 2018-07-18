Net UYP, 401 milyar dolar açık verdi

18 Temmuz 2018

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), 2017 yıl sonunda -459,2 milyar dolar iken 2018 Mayıs sonunda -401 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

MB'nin açıklamasına göre, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 0,4 oranında azalışla 107,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,3 oranında azalışla 74 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 10,8 oranında azalışla 31,2 milyar dolar oldu.

Merkez'in açıklamasının devamı şu şekilde:

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 26,3 oranında azalışla 139,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre yüzde 9,4 oranında azalarak 161 milyar dolar olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 24,7 oranında azalışla 39,1 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 20,2 oranında azalışla 24,7 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,8 artışla 46 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artarak 332 milyar dolar olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında artışla 37,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 4,3 oranında artarak 13,7 milyar dolar olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,4 oranında azalışla 94,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,7 oranında artışla 111 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.