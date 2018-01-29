Netflix, S&P 500'ün en hızlı değerlenen şirketi oldu

29 Ocak 2018

Netflix'in piyasa değeri, 2017'nin son çeyreğinde 8.3 milyon yeni abone ile toplam abone sayısının 117.5 milyon olduğunun açıklanmasının etkisiyle 118.8 milyar dolara ulaştı. Şirket hisseleri 100 milyar dolar barajını ilk kez 23 Ocak Salı günü geçmişti.

Cuma gününe kadarki yedi günlük sürede şirket payları yüzde 26 değerlenirken, bu dönemde gerçekleşen 24 milyar dolarlık artış ise neredeyse CBS Corp.'un tüm piyasa değerine eşit.

Geçtiğimiz yıl yüzde 55 değer kazanan Netflix hisse senetleri, 2018 başından bu yana yüzde 43 yükselerek S&P 500 Endeksi'nde en iyi performansı kaydeden şirket oldu.

Netflix'in piyasa değeri 100 milyar doları geçti