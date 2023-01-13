New York borsası enflasyon verisi sonrası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,64 artışla 34.189,31 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 artarak 3.982,87 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 artışla 11.002,31 puana çıktı.

ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam etmesiyle piyasalarda pozitif seyir izlendi.

Ülkede açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,5 arttı. Böylece TÜFE, geçen yılın son ayında Mayıs 2020'den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş gösterirken, yıllık bazda Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 7 Ocak ile biten haftada 205 bin ile 3 ayın en düşük seviyesine indi.

Analistler, enflasyondaki aşağı yönlü seyrin ABD Merkez Bankası'na (Fed) faiz artış hızını yavaşlatması için alan sağladığını ancak Fed'in agresif para politikası sıkılaşmasına rağmen sıkı iş gücü piyasası koşullarının sürdüğünü belirtti.

Öte yandan, Fed yetkililerin açıklamaları da takip edilirken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüyebileceğini söyledi.

İş gücü piyasasının güçlü seyrettiğini anımsatan Bullard, TÜFE'deki yavaşlamaya rağmen enflasyonun hala yüksek ve Fed hedefinin çok üzerinde olduğunu vurguladı.

Bullard, faiz oranı yüzde 5'in üzerine çıkacaksa bunun bir an önce yapılmasını tercih ettiği dile getirdi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de Fed'in güvenilirliğini sürdürmesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefinin tutturulması gerektiğini belirterek, enflasyonun yavaşlaması nedeniyle faiz oranlarında geçen yılki gibi agresif artışlara gerek olmadığını kaydetti.

Daha temkinli hareket etmekten yana olduğunu söyleyen Barkin, prensipte yavaş ama uzun süreli yüksek faiz politikasını desteklediğini belirtti.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise enflasyondaki artışın en kötüsünün "muhtemelen" geride kaldığını, Fed'in gelecekteki faiz kararlarında 25 baz puanlık faiz artışlarına geçmesinin zamanının geldiğini ifade etti.