New York borsası, rekoru kapanışa taşıdı
New York borsası, ABD'li yatırım bankaları ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişle haftanın ilk işlem gününü rekor seviyeden tamamladı.
New York borsası kapanışında, Dow Jones Sanayi Endeksi 85,24 puanlık (yüzde 0,37) artışla 22.956,96 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,47 puanlık (yüzde 0,18) yükselişle 2.557,64 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 18,20 puan (yüzde 0,28) değer kazanarak 6.624,00 puana çıktı.
Böylece her 3 endeks de günü rekor seviyelerden tamamlamış oldu.
ABD'li yatırım bankalarından Bank of America ve JPMorgan Chase'in hisseleri sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 2,1 prim yaptı.
Teknoloji devlerinden Apple'ın hisse başına değeri de yüzde 1,8 artış gösterdi.
Kaynak: AA