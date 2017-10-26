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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'li şirketlerin üçüncü çeyrek bilançolarının olumlu gelmesiyle güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası açılışında, Dow Jones Sanayi Endeksi 110,23 puanlık (yüzde 0,47) artışla 23.439,69 puana ulaştı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 6,81 puanlık (yüzde 0,27) yükselişle 2.563,94 puana tırmanırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 2,30 puan (yüzde 0,04) değer kazanarak 6.566,20 puana çıktı.

ABD'li şirketlerden Ford ve Twitter'ın bu yılın üçüncü çeyrek bilançolarının piyasa beklentisinden iyi gelmesinin ardından, her iki firmanın hisselerinde yükseliş görüldü.

Açılışta, Ford'un hisse başına değeri yüzde 1 artarken, Twitter hisseleri yüzde 14,5 prim yaptı.

Kaynak: AA

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