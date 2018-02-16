New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası haftanın son işlem gününde yükselişle açıldı.
New York borsasında endeksler haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 51,33 puan (yüzde 0,20) artışla 25.251,70 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,32 puan (yüzde 0,08) yükselişle 2.733,52 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 5,73 puan (yüzde 0,08) değer kazanarak 7.262,16 puandan işlem görmeye başladı.
ABD’de konut başlangıçları Ocak ayında yüzde 9,7 artarak Ekim 2016’dan bu yana en iyi performansını kaydetti. Piyasa beklentisi yüzde 3,6 artış yönündeydi.
Sabit kalması beklenen inşaat izinleri de Ocak ayında yüzde 7,4 artarak beklentiyi aştı.
Kaynak: AA