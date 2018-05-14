New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
New York borsası alış ağırlıklı açıldı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 121,88 puan (yüzde 0,49) artışla 24.953,05 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 12,64 puan (yüzde 0,46) yükselişle 2.740,36 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 44,41 puan (yüzde 0,60) değer kazanarak 7.447,29 puana yükseldi.
Dow Jones Sanayi Endeksi 121,88 puan (yüzde 0,49) artışla 24.953,05 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 12,64 puan (yüzde 0,46) yükselişle 2.740,36 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 44,41 puan (yüzde 0,60) değer kazanarak 7.447,29 puana yükseldi.
Kaynak: AA