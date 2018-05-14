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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası alış ağırlıklı açıldı. 

Dow Jones Sanayi Endeksi 121,88 puan (yüzde 0,49) artışla 24.953,05 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 12,64 puan (yüzde 0,46) yükselişle 2.740,36 puandan açıldı. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 44,41 puan (yüzde 0,60) değer kazanarak 7.447,29 puana yükseldi.

Kaynak: AA

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