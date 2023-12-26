New York borsası yükselişle haftaya başladı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 artışla 37.405,90 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artarak 4.758,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 artışla 15.028,69 puana yükseldi.

Noel tatili nedeniyle dün kapalı olan pay piyasaları haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Analistler, azalan fiyat baskıları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimine başlayacağına dair artan beklentilerin piyasalardaki pozitif seyri desteklediğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de konut fiyatlarındaki artış ekimde hızlandı. Buna göre, S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 arttı. ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,9 arttı.

Ülkede yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranlarına rağmen konut fiyatlarının ekimde yılın en hızlı artışını kaydetmesi dikkati çekti.

Kurumsal tarafta ise Intel'in hisseleri, İsrail'in ülkede kurulması planlanan 25 milyar dolarlık yeni çip fabrikası için şirkete 3,2 milyar dolarlık hibe vereceğinin duyurulmasının ardından yüzde 3'e yakın değer kazandı.