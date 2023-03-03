New York borsası yükselişle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,76 artarak 3.981,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 artışla 11.462,98 puana çıktı.

Para politikasındaki şahin duruşun ne kadar devam edeceğine ilişkin belirsizlikler sürerken, pay piyasalarında kapanışta pozitif bir seyir izlendi.

Fed yetkilileri para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bankanın şimdilik 25 baz puanlık artışlara bağlı kalmasından yana olduğunu belirtti.



Fed'in yüksek enflasyon ve güçlü iş gücü piyasası göz önüne alındığında daha fazlasını yapmasının gerekebileceğini kaydeden Bostic, yüksek faiz oranlarının ekonomi üzerindeki etkisinin baharda ciddi bir şekilde hissedilmeye başlayabileceğini aktardı.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla faiz artışı gerektiğini belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise istihdam ve enflasyon verilerinin güçlü kalmaya devam etmesi halinde faiz oranlarının yüzde 5,1-5,4 aralığının üzerine çıkarılmasının gerekebileceğini kaydetti.



Waller, son verilerin enflasyonu düşürme mücadelesinin beklenenden daha yavaş olabileceği ve uzun sürebileceği görüşünü desteklediğini aktardı.

Tahvil piyasalarındaki satış baskısı da sürerken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'ün üzerindeki seyrini korudu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Şubat ile biten haftada 190 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.



Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret ettiğini belirtti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliğinde geçen yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen artış ise yüzde 3'ten yüzde 1,7'ye çekildi. Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetinde aynı dönemde kaydedilen artış da yüzde 1,1'den yüzde 3,2'ye revize edildi.