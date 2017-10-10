New York borsasında Dow Jones, rekorla kapandı
Dow Jones Sanayi Endeksi, günü rekor seviyeden tamamladı.
New York borsası günü, perakende firmalarının hisselerindeki artışla kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 69,61 puan (yüzde 0,31) artışla 22.830,68 puana ulaştı ve rekor seviyeden kapandı.
Standard & Poor's 500 Endeksi 5,91 puan (yüzde 0,23) yükselişle 2.550,64 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 0,11 puan değer kazanarak 6.587,25 puana ulaştı.
Perakende zincirlerinden Target'ın hisseleri yüzde 2,4 prim yaparken, Walmart'ın hisse başına değeri yüzde 4,5 artış kaydetti.
Walmart'dan yapılan açıklamada, şirketin gelecek seneki e-ticaret satışlarının yüzde 40 artmasının beklendiği belirtilmişti.
Kaynak: AA