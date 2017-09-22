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Novak: OPEC'te ocak ayına kadar karar çıkmaz

Rusya Enerji Bakanı Novak, OPEC'in üretim kısıntısı anlaşmasını uzatmak konusunda ocak ayından önce karar alamayacağını söyledi.

Novak: OPEC'te ocak ayına kadar karar çıkmaz
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Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve örgüt üyesi olmayan üretici ülkelerin, petrol arzını sınırlamaya yönelik anlaşması uzatıp uzatmama kararını ocak ayından önce almayacağını bildirdi.

Novak, OPEC ve diğer üretici ülkelerden bakanların yaptığı toplantının ardından arz kısıntısı anlaşmasının süresinin ne zaman alınacağı sorusuna, "Pazarın durumu hakkında güvenilir şekilde en erken ocakta konuşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

OPEC ve üye olmayan üretici ülkelerin petrol arzını sınırladığı üretim kısıntısı anlaşması mart ayında sona erecek.

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